BRASIL NO TOPO

Caetano e Bethânia conquistam Grammy de melhor álbum global

O prêmio foi anunciado durante o pré-Grammy, que acontece pouco antes do início da cerimônia oficial



Kivia Souza

Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 20:28

Caetano e Bethânia Crédito: @RONCCA

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia conquistaram o Grammy Awards 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, gravado durante a turnê conjunta pelo Brasil em 2024. O álbum reúne sucessos que atravessam décadas da música popular brasileira e reafirma a força e a influência da MPB no cenário mundial.

Maria Bethânia faz história e se torna a primeira cantora de MPB a ter uma estatueta do Grammy na estante, um marco inédito para o gênero. Caetano Veloso amplia o legado, já que venceu o prêmio em 2000 com o álbum “Livro” (1997), na mesma categoria, então chamada de Melhor Álbum de World Music. Outros contemporâneos da MPB, como Gilberto Gil e Milton Nascimento, também já foram premiados nessa categoria.

O prêmio foi entregue em uma pré cerimônia que acontece antes do evento oficial. Os dois artistas não estiveram presentes, a apresentadora Dee Dee Bridgewater foi quem recebeu o prêmio em nome dos baianos.