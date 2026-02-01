Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caetano e Bethânia conquistam Grammy de melhor álbum global

O prêmio foi anunciado durante o pré-Grammy, que acontece pouco antes do início da cerimônia oficial

  • Foto do(a) author(a) Kivia Souza
  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Kivia Souza

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 20:28

Caetano e Bethânia
Caetano e Bethânia Crédito: @RONCCA

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia conquistaram o Grammy Awards 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, gravado durante a turnê conjunta pelo Brasil em 2024. O álbum reúne sucessos que atravessam décadas da música popular brasileira e reafirma a força e a influência da MPB no cenário mundial.

Maria Bethânia faz história e se torna a primeira cantora de MPB a ter uma estatueta do Grammy na estante, um marco inédito para o gênero. Caetano Veloso amplia o legado, já que venceu o prêmio em 2000 com o álbum “Livro” (1997), na mesma categoria, então chamada de Melhor Álbum de World Music. Outros contemporâneos da MPB, como Gilberto Gil e Milton Nascimento, também já foram premiados nessa categoria.

Leia mais

Imagem - Grammy 2026: confira horário, onde assistir e shows confirmados

Grammy 2026: confira horário, onde assistir e shows confirmados

O prêmio foi entregue em uma pré cerimônia que acontece antes do evento oficial. Os dois artistas não estiveram presentes, a apresentadora Dee Dee Bridgewater foi quem recebeu o prêmio em nome dos baianos.

Na categoria, ainda concorriam os álbuns "Sounds of Kumbha", de Siddhant Bhatia; "No Sign of Weakness", de Burna Boy; "Eclairer le monde - Light the World", de Youssou N'Dour, "Mind Explosion - 50th Anniversary Tour Live", de Shakti e "Chapter III: We Return To Light", de Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar.

Leia mais

Imagem - Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira

Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira

Imagem - Caetano Veloso se apresenta com BaianaSystem no Carnaval de Salvador; saiba mais

Caetano Veloso se apresenta com BaianaSystem no Carnaval de Salvador; saiba mais

Imagem - Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Tags:

Maria Bethânia Caetano Caetano Veloso Grammy

Mais recentes

Imagem - Duas cachorras morrem após ataque em transporte de pet shop: ‘saíram saudáveis e voltaram mortas’

Duas cachorras morrem após ataque em transporte de pet shop: ‘saíram saudáveis e voltaram mortas’
Imagem - Morte do cão Orelha é lembrada durante protestos em várias cidades do Brasil

Morte do cão Orelha é lembrada durante protestos em várias cidades do Brasil
Imagem - Influenciadora com lesão na coluna volta a mexer o braço após receber medicamento; entenda

Influenciadora com lesão na coluna volta a mexer o braço após receber medicamento; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
01

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
02

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil

Imagem - Como é a mansão de Lucas Paquetá, com chopeira, totó e campinho particular
04

Como é a mansão de Lucas Paquetá, com chopeira, totó e campinho particular