ENCONTRO ESPECIAL

Caetano Veloso se apresenta com BaianaSystem no Carnaval de Salvador; saiba mais

Os músicos farão uma apresentação especial realizada em parceria com a Billboard Brasil.

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16:52

Caetano Veloso e Russo Passapusso: dobradinha no Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Depois se apresentar no Festival de Verão, Caetano Veloso volta a cantar em Salvador. O artista, que foi homenageado no Carnaval de 2024 pelo Filhos de Gandhy e é um dos ilustres associados do bloco de afoxé, fará uma dobradinha com a banda BaianaSystem no Camarote Salvador, no dia da abertura oficial da folia de momo, 12 de fevereiro. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, o santamarense sobe ao Palco Praia ao lado da banda, em uma apresentação especial realizada em parceria com a Billboard Brasil.

A noite ganha ainda mais força com a participação de Lazzo Matumbi, reforçando o diálogo potente entre diferentes gerações da música baiana. Ainda há ingressos disponíveis para esse dia. O passaporte para o sexo masculino custa R$ 3.740, incluindo taxas, e para o feminino sai por R$ 2.750. No mesmo dia que BaianaSystema e Caetano se apresentam, o Palco Praia recebe shows de Olodum, Nattan e do cantor carioca Feyjão. Já no Space Club, a pista será comandada por Vintage Culture, AJ Pérez, Carol Emmerick, Doozie e Ramonis.

Reconhecido pela estrutura de festival com gêneros musicais diversos e atrações internacionais e nacionais, o Camarote Salvadaor terá shows de Ne-Yo, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Leo Santana, Nattan, Vintage Culture, Timbalada, Bell Marques, Felipe Amorim, Saulo Fernandes, Olodum, Dennis, Mochakk e Maz. Quem também estreia nessa edição é o cantor João Gomes, vencedor do Grammy Latino 2025, cantando no Palco Praia, WhoMadeWho e Bob Moses, fenômenos da cena eletrônica que vão estrear no palco Salvador Club.

“Valorizar a diversidade musical é uma marca do Camarote Salvador. Alinhamos a paixão pela música ao nosso DNA de inovação para sempre trazer grandes artistas nacionais e internacionais. A ideia é criar um evento para agradar diferentes públicos e oferecer uma experiência completa”, diz Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo evento.