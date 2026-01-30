Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026: oito candidatos disputam prêmio de R$ 10 mil; veja quem são

Finalistas participaram de ação no Shopping Bela Vista, nesta sexta-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 21:08

Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela Crédito: Divulgação

Os candidatos ao posto de Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 participaram, nesta sexta-feira (30), de uma apresentação na Praça e Alimentação do Shopping Bela Vista, no Horto Bela Vista. A ação integrou a programação do projeto Laje do Bela.

Ao todo, oito candidatos disputam a vaga da realeza da folia e, além disso, um prêmio no valor de R$ 10 mil. A seletiva final vai acontecer no dia 6 de fevereiro. O presidente da Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia (FCCBA), Jairo da Mata, revelou que o concurso não fez nenhuma exigência de peso. “O objetivo da seleção é manter viva a imagem do Rei Momo como símbolo da alegria”, afirmou. Os inscritos precisavam ter apenas a partir de 18 anos, boa saúde, animação e desenvoltura.

Veja como foi a participação dos candidatos a Rei Momo no Laje do Bela

Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação
1 de 13
Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela por Divulgação

Disputam o posto: Marcos Amotino, de 53 anos; Vinícius Oliveira, de 44 anos; Neto Rodrigues, de 45 anos; Valter das Virgens, de 40 anos; César Mota, de 68 anos; Paulo Mendes, de 58 anos; Crispin (Lampião do Pânico), de 46 anos; e Deivisson Santos, de 20 anos.

Para a gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, a apresentação dos candidatos e a final do concurso já fazem parte da tradição da Laje do Bela. “O público poderá acompanhar de perto a disputa pelo título de Rei Momo do Carnaval, em um momento que celebra a cultura e a alegria da maior festa popular do país”, destacou.

Desde 1990, a escolha do Rei Momo, personagem que tradicionalmente recebe as chaves da cidade e dá início oficial ao Carnaval, é realizada pela FCCBA. Muitos nomes já carregaram a coroa, entre eles o proprietário do lendário restaurante Cantina da Lua, Clarindo Silva, em 2008; o cantor e compositor Gerônimo Santana, em 2009; e o guitarrista, cantor e compositor Pepeu Gomes, em 2010.

Leia mais

Imagem - Carnaval de Salvador: abertura terá espetáculo de samba e arrastão de Xanddy

Carnaval de Salvador: abertura terá espetáculo de samba e arrastão de Xanddy

Imagem - Carnaval de Salvador: veja quando começam as entregas dos abadás e onde retirar

Carnaval de Salvador: veja quando começam as entregas dos abadás e onde retirar

Imagem - Prefeitura divulga tema e marca do Carnaval de Salvador 2026; confira

Prefeitura divulga tema e marca do Carnaval de Salvador 2026; confira

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Seleção Prêmio rei Momo Laje do Bela Candidatos

Mais recentes

Imagem - Cine Glauber abre no domingo de Carnaval com música e sessão do filme O Agente Secreto

Cine Glauber abre no domingo de Carnaval com música e sessão do filme O Agente Secreto
Imagem - Margareth Menezes confirma retorno ao comando do bloco Os Mascarados no Carnaval de Salvador 2026

Margareth Menezes confirma retorno ao comando do bloco Os Mascarados no Carnaval de Salvador 2026
Imagem - Daniela Mercury, BaianaSystem e Parangolé: veja a lista de atrações do Furdunço e a ordem dos desfiles

Daniela Mercury, BaianaSystem e Parangolé: veja a lista de atrações do Furdunço e a ordem dos desfiles

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Aquário e Libra entram em fase intensa de decisões e conquistas a partir desta sexta (30 de janeiro)
01

Áries, Aquário e Libra entram em fase intensa de decisões e conquistas a partir desta sexta (30 de janeiro)

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
04

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador