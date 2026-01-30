FOLIA

Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026: oito candidatos disputam prêmio de R$ 10 mil; veja quem são

Finalistas participaram de ação no Shopping Bela Vista, nesta sexta-feira (30)

Monique Lobo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 21:08

Apresentação dos candidados a Rei Momo no Laje do Bela Crédito: Divulgação

Os candidatos ao posto de Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 participaram, nesta sexta-feira (30), de uma apresentação na Praça e Alimentação do Shopping Bela Vista, no Horto Bela Vista. A ação integrou a programação do projeto Laje do Bela.

Ao todo, oito candidatos disputam a vaga da realeza da folia e, além disso, um prêmio no valor de R$ 10 mil. A seletiva final vai acontecer no dia 6 de fevereiro. O presidente da Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia (FCCBA), Jairo da Mata, revelou que o concurso não fez nenhuma exigência de peso. “O objetivo da seleção é manter viva a imagem do Rei Momo como símbolo da alegria”, afirmou. Os inscritos precisavam ter apenas a partir de 18 anos, boa saúde, animação e desenvoltura.

Disputam o posto: Marcos Amotino, de 53 anos; Vinícius Oliveira, de 44 anos; Neto Rodrigues, de 45 anos; Valter das Virgens, de 40 anos; César Mota, de 68 anos; Paulo Mendes, de 58 anos; Crispin (Lampião do Pânico), de 46 anos; e Deivisson Santos, de 20 anos.

Para a gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, a apresentação dos candidatos e a final do concurso já fazem parte da tradição da Laje do Bela. “O público poderá acompanhar de perto a disputa pelo título de Rei Momo do Carnaval, em um momento que celebra a cultura e a alegria da maior festa popular do país”, destacou.