Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Jovem tem 23 anos, é formada no Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e é natural de Valente, no interior da Bahia

Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:05

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos Crédito: Reprodução

Foram seis anos de dedicação aos estudos até a conquista do primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Aos 23 anos, a estudante Ana Luiza Teixeira, natural de Valente, no interior do estado, finalmente celebrou a aprovação. “Foi uma sensação muito boa. Fiquei muito orgulhosa por tudo que isso representa”, disse.

Apesar do resultado expressivo, o sonho da Medicina não esteve presente desde o início. Filha de uma enfermeira com mais de 30 anos de atuação, ela conta que, durante muito tempo, tentou se afastar da área da saúde.

“Por incrível que pareça, eu nunca quis Medicina. Eu não queria seguir a área da saúde porque minha mãe sempre trabalhou muito, então eu pensava em fazer Direito ou Engenharia, sempre tentando fugir”, conta.

“No ensino fundamental, fui gostando mais das matérias e pensei que, se fosse escolher, seria Medicina, principalmente pela ampla oportunidade e pelas possibilidades de carreira", explica.

A trajetória até a aprovação também foi diferente da maioria dos estudantes. A jovem concluiu o ensino médio em 2019 e fez cursinho até 2022. Cansada da rotina intensa, decidiu tentar o Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Saúde, na Ufba.

“Eu estava muito cansada do cursinho e resolvi tentar o BI. Passei e fiquei três anos no curso. Desde o início, sabia que precisava ter um desempenho excelente”, revela.

Estudante tirou 10 em mais de 30 disciplinas

No BI em Saúde, a estudante manteve um rendimento acadêmico elevado, com mais de 30 disciplinas concluídas com nota máxima - vale ressaltar que o processo de ingresso em Medicina ocorre a partir de um cálculo feito pela própria universidade, com base nas médias das disciplinas cursadas.

“Eu tinha uma planilha com todas as minhas notas desde o início. Como tive um desempenho muito alto, meu cálculo ficou entre os maiores”, contou. Atualmente, a Ufba oferta 32 vagas anuais para Medicina destinadas a estudantes do BI, disputadas por centenas de candidatos.

Formada no BI em Saúde em 2025.1, ela conquistou a aprovação em primeiro lugar. “Foi uma felicidade enorme”, disse. “A Faculdade de Medicina da Ufba foi a primeira do Brasil e, historicamente, teve poucos estudantes negros. Isso torna tudo ainda mais significativo.”

A aprovação também foi motivo de forte emoção para a família. “Meus pais ficaram muito felizes, choraram bastante. Minha mãe ficou muito emocionada. Acho que foi uma realização para eles”, declara.

Para a estudante, seguir na área da saúde também representa dar continuidade a um legado familiar. “Minha mãe sempre foi vista como uma pioneira. Acabar seguindo essa carreira e carregar esse título tem um significado muito grande pra mim.”