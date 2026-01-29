CREDENCIAMENTO

Prefeitura abre 300 vagas para novos mototaxistas em Salvador

Veja quais são os critérios para obter o credenciamento

Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:23

Prefeitura lança edital de credenciamento para novos mototaxistas Crédito: Betto Jr./Secom PMS

A Prefeitura de Salvador está com 300 vagas abertas para credenciamento de novos mototaxistas na capital. Os candidatos precisam ser maiores de 21 anos, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, e residir em Salvador, além de possuir habilitação categoria A.

O edital de credenciamento foi publicado no Diário Oficial do Município, na última terça-feira (27). Não há prazo limite para que a inscrição seja realizada.

A inscrição deve ser feita no Setor de Protocolo, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, da sede da Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), na Rua Alceu Amoroso Lima, 581, no Caminho das Árvores.

O credenciamento será realizado através de etapas, que estão descritas no edital. A primeira delas é a entrega dos documentos pessoais e do veículo, que serão analisados pela Comissão Especial de Credenciamento.

Entre a documentação exigida estão: cópia do documento do veículo em nome do solicitante; veículo com, no máximo, cinco anos de fabricação; cópia da CNH (categoria A) com EAR (exerce atividade remunerada); comprovação de residência em Salvador, entre outros.