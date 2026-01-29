Acesse sua conta
Idosa vítima de ACV em ilha é resgatada de helicóptero

Mulher foi encaminhada à unidade de saúde em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:03

Idosa é resgatada por bombeiros em aeronave
Idosa é resgatada por bombeiros em aeronave Crédito: Divulgação

Uma idosa de 72 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), foi resgatada por um helicóptero do Corpo de Bombeiros na Ilha de Maré. A mulher foi trazida para a Vila Militar do Bonfim (VPMB), em Salvador, e transferida para uma unidade de saúde. 

O resgate ocorreu na última terça-feira (27), mas só foi divulgado nesta quinta (29). Os bombeiros militares embarcaram na aeronave na Vila Militar do Bonfim e seguiram até a Ilha de Maré, onde o helicóptero pousou na faixa de areia, o que possibilitou o atendimento ágil e seguro.

Após o embarque, a idosa ficou sob cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Vila Militar, até ser encaminhada ao Hospital Santo Antônio, referência no atendimento a casos de AVC. 

O AVC decorre da alteração do fluxo de sangue ao cérebro e é uma das principais causas de morte entre os brasileiros. 

