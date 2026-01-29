SALVADOR

Maternidade registra queda expressiva no estoque de leite humano e reforça chamado por doações

Unidade conta, atualmente, com sete doadoras ativas, quando o ideal é ter pelo menos 30

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:48

Maternidade registra queda expressiva no estoque de leite humano e reforça chamado por doações Crédito: Elza Fiúza/Arquivo/Agência Brasil

A Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), registra uma redução expressiva no estoque de leite humano. Atualmente, o Banco de Leite da unidade conta com sete doadoras ativas, número inferior ao necessário para atender à demanda da maternidade. A estimativa é de que, para garantir a regularidade do fornecimento, seriam necessárias ao menos 30 doadoras em atividade contínua.

O leito é um insumo essencial para a alimentação de recém-nascidos prematuros e bebês internados na unidade. No mês de janeiro, o Banco de Leite Humano (BLH) tem recebido, em média, 2,5 litros de doações por dia, volume considerado insuficiente para manter o atendimento regular.

A maternidade, que é vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, dispõe de estrutura para armazenar até 130 litros de leite humano, quantidade capaz de assegurar o abastecimento adequado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. No entanto, o estoque atual gira em torno de 40 litros, o que compromete a oferta necessária.

“A demanda diária da UTI Neonatal é de aproximadamente 1.800 ml, mas, atualmente, estão sendo disponibilizados cerca de 800 ml”, afirma a enfermeira Carina Faray, que atua no BLH. O BLH da MCO-UFBA/Ebserh funciona em regime de porta aberta, oferecendo suporte a lactantes independentemente do local de nascimento do bebê. O serviço disponibiliza orientações, consultas, acompanhamento e encaminhamentos relacionados ao aleitamento humano, realizados integralmente na própria unidade.

Como se tornar uma doadora

Para se cadastrar como doadora de leite humano, a pessoa deve estar em boas condições de saúde e apresentar exames de rotina atualizados, como hemograma, HIV, HTLV, sífilis, citomegalovírus e hepatites B e C. Caso não possua os exames, a equipe do Banco de Leite realiza a coleta domiciliar do material necessário.

A coleta do leite pode ser feita na residência da pessoa doadora, com apoio da equipe da maternidade e do Corpo de Bombeiros, por meio do programa Amigo do Peito. A frequência das coletas varia conforme a produção de cada pessoa, podendo ocorrer a cada dois dias ou semanalmente. O leite ordenhado deve ser recolhido em até dez dias após a primeira coleta, garantindo o processamento dentro do prazo de validade.

Para participar do programa de doação, o bebê da pessoa doadora deve estar em aleitamento exclusivo. O leite humano é reconhecido como o padrão ouro da alimentação infantil, contribuindo para o fortalecimento da imunidade, a redução do risco de doenças e promovendo benefícios tanto para o bebê quanto para a saúde de quem amamenta.