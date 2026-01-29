Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Um movimento emocional importante devolve leveza, reconexões e momentos de alegria sincera

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro, às 19h32, a Lua entra em Câncer, trazendo um clima de acolhimento, sensibilidade e reconexão emocional. Esse é um dos trânsitos lunares mais suaves do período, capaz de aliviar pesos antigos e restaurar a confiança nos vínculos. Embora todos possam sentir essa mudança, três signos vivem um retorno claro da felicidade, algo que não experimentavam há um bom tempo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo envia um sinal impossível de ignorar e Áries, Virgem, Escorpião e Aquário precisam agir antes que a oportunidade passe

O universo envia um sinal impossível de ignorar e Áries, Virgem, Escorpião e Aquário precisam agir antes que a oportunidade passe

Imagem - Os signos sentem hoje (29 de janeiro) que uma decisão silenciosa pesa mais do que parecia

Os signos sentem hoje (29 de janeiro) que uma decisão silenciosa pesa mais do que parecia

Imagem - A solidão começa a perder força hoje (28 de janeiro) e 3 signos sentem isso com clareza

A solidão começa a perder força hoje (28 de janeiro) e 3 signos sentem isso com clareza

Gêmeos: A Lua em Câncer ajuda você a acalmar a mente e reorganizar as emoções depois de um período de excesso de estímulos. A partir de 29 de janeiro, a felicidade reaparece quando você se afasta do que rouba sua paz. Conversas sinceras, rotinas simples e ambientes familiares trazem conforto e presença emocional.

Dica cósmica: Desconecte-se um pouco do barulho externo e cuide do que acalma seus pensamentos.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
1 de 10
Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Leão: Essa energia lunar convida você a se voltar para dentro e a parar de carregar tudo sozinho. A partir de 29 de janeiro, a felicidade surge quando você se permite ser acolhido e verdadeiramente visto. Um reencontro ou uma troca emocional sincera devolve o calor ao seu coração.

Dica cósmica: Permita-se receber cuidado, não apenas oferecê-lo.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Capricórnio: A Lua em Câncer ativa seu lado mais sensível e fortalece vínculos importantes. Em 29 de janeiro, você se aproxima emocionalmente de alguém, e isso muda sua percepção sobre felicidade. A leveza volta quando você baixa defesas e aceita viver o afeto com mais abertura.

Dica cósmica: Não resista ao que aquece seu coração, mesmo que pareça fora do seu controle.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação
1 de 10
O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação

Tags:

Signo Felicidade Gêmeos Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte
Imagem - Como é a mansão de Ronnie Von com quadra de tênis, carros de luxo, adega para 4 mil vinhos e 3 mil m²

Como é a mansão de Ronnie Von com quadra de tênis, carros de luxo, adega para 4 mil vinhos e 3 mil m²

MAIS LIDAS

Imagem - Passageiros enfrentam filas e lentidão no metrô de Salvador nesta quinta (29)
01

Passageiros enfrentam filas e lentidão no metrô de Salvador nesta quinta (29)

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
02

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
04

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)