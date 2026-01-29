ASTROLOGIA

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Um movimento emocional importante devolve leveza, reconexões e momentos de alegria sincera

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro, às 19h32, a Lua entra em Câncer, trazendo um clima de acolhimento, sensibilidade e reconexão emocional. Esse é um dos trânsitos lunares mais suaves do período, capaz de aliviar pesos antigos e restaurar a confiança nos vínculos. Embora todos possam sentir essa mudança, três signos vivem um retorno claro da felicidade, algo que não experimentavam há um bom tempo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A Lua em Câncer ajuda você a acalmar a mente e reorganizar as emoções depois de um período de excesso de estímulos. A partir de 29 de janeiro, a felicidade reaparece quando você se afasta do que rouba sua paz. Conversas sinceras, rotinas simples e ambientes familiares trazem conforto e presença emocional.

Dica cósmica: Desconecte-se um pouco do barulho externo e cuide do que acalma seus pensamentos.

Leão: Essa energia lunar convida você a se voltar para dentro e a parar de carregar tudo sozinho. A partir de 29 de janeiro, a felicidade surge quando você se permite ser acolhido e verdadeiramente visto. Um reencontro ou uma troca emocional sincera devolve o calor ao seu coração.

Dica cósmica: Permita-se receber cuidado, não apenas oferecê-lo.

Capricórnio: A Lua em Câncer ativa seu lado mais sensível e fortalece vínculos importantes. Em 29 de janeiro, você se aproxima emocionalmente de alguém, e isso muda sua percepção sobre felicidade. A leveza volta quando você baixa defesas e aceita viver o afeto com mais abertura.

Dica cósmica: Não resista ao que aquece seu coração, mesmo que pareça fora do seu controle.