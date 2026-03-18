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BBB 26: Participante come carne crua e preocupa internautas; saiba por que fazer isso é perigoso

Hábito pode trazer problemas para a saúde

Felipe Sena

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:50

Caso preocupou internautas Crédito: Reprodução

Algumas pessoas têm o hábito de ‘beliscar’ pedaços de carne crua durante o preparo de refeições, e Gabriela, participante do BBB 26. Ela já foi flagrada várias vezes comendo pedaços do alimento.

Em um dos momentos, enquanto prepara uma refeição e coloca um pedaço de carne na boca, um sinal toca, e algumas páginas divulgaram que Gabriela foi chamada atenção pela produção.

Gabriela (BBB 26) 1 de 9

A vendedora ambulante já tinha falado sobre o hábito de comer carne crua, antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. “Pego a carne moída sem nada, sei que faz mal”, disse durante apresentação.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o hábito. “Tá explicado agora o porque ela sempre fala que vomitou horrores e que vive com dores no estômago”, escreveu uma pessoa. “Pode causar problemas gravíssimos, não façam isso”, comentou um homem. “E ela vive vomitando lá dentro com problemas digestivos”, disse outra.

Recentemente, Gabriela tem gerado preocupação após relatar episódios de vômito e problemas de saúde. O hábito envolve uma série de riscos à saúde, principalmente por causa do risco elevado de intoxicação alimentar e infecções parasitárias, pois o alimento passa pelo processo de cozimento necessário para eliminar microrganismos nocivos, de acordo com o especialista em microbiologia Bruno Brunetti.

A carne pode ser contaminada durante o abate ou manipulação por bactérias que causam febre, vômitos e diarreias severas. As mais comuns são:

Salmonella: Frequentemente encontrada em aves e carnes bovinas, podendo causar infecções graves.

Escherichia coli (E. coli): Algumas cepas podem causar danos renais sérios, como a síndrome hemolítico-urêmica.