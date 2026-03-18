BBB 26

Milena se revolta, troca farpas com Cowboy e desafia o desafeto para o Paredão no BBB 26

Sister ainda levou punição durante a madrugada e voltou a discutir com o rival

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 08:34

Milena no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A madrugada foi tensa no BBB 26. Milena protagonizou uma sequência de discussões com Alberto Cowboy e chegou a desafiá-lo diretamente para um paredão.

A confusão começou logo após a eliminação de Breno, na noite de terça-feira (17). Ao ver o rival conversando com aliados na área externa, Milena se aproximou e disparou: "Você sabe que eu vou em um paredão com você, não é, Humberto? E eu vou ver o medo nos seus olhos, porque você vai sair!".

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea 1 de 12

Cowboy rebateu na hora: "Eu não tenho medo de você, não. Nem do paredão". A resposta não conteve a sister, que seguiu provocando e elevando o tom durante a discussão. "Ah, meu filho, pois o medo vai estar estampado nos seus olhos. Você vai ver! Eu vou em um paredão com você, e você vai sair. Você ainda vai falar: 'Ainda bem que ela falou'. O medo vai estar nos seus olhos, idiota", falou ela.

Pouco tempo depois, a situação voltou a esquentar quando Milena levou uma punição e perdeu estalecas. Irritada, ela reclamava do ocorrido, dizendo que não fez intencionalmente, quando ouviu um “aham” do rival, interpretado como provocação. A reação foi imediata: a participante se exaltou novamente e chegou a tirar o microfone, o que gerou outra punição.

O clima ficou ainda mais pesado, com troca de ofensas entre os dois. “Idiota”, disparou Milena, enquanto Cowboy respondeu com ironia: "Ótimo, que maravilha. Parabéns".