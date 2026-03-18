Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Milena se revolta, troca farpas com Cowboy e desafia o desafeto para o Paredão no BBB 26

Sister ainda levou punição durante a madrugada e voltou a discutir com o rival

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 08:34

Milena no BBB 26
Milena no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A madrugada foi tensa no BBB 26. Milena protagonizou uma sequência de discussões com Alberto Cowboy e chegou a desafiá-lo diretamente para um paredão.

A confusão começou logo após a eliminação de Breno, na noite de terça-feira (17). Ao ver o rival conversando com aliados na área externa, Milena se aproximou e disparou: "Você sabe que eu vou em um paredão com você, não é, Humberto? E eu vou ver o medo nos seus olhos, porque você vai sair!".

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea

Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais

Cowboy rebateu na hora: "Eu não tenho medo de você, não. Nem do paredão". A resposta não conteve a sister, que seguiu provocando e elevando o tom durante a discussão. "Ah, meu filho, pois o medo vai estar estampado nos seus olhos. Você vai ver! Eu vou em um paredão com você, e você vai sair. Você ainda vai falar: 'Ainda bem que ela falou'. O medo vai estar nos seus olhos, idiota", falou ela.

Pouco tempo depois, a situação voltou a esquentar quando Milena levou uma punição e perdeu estalecas. Irritada, ela reclamava do ocorrido, dizendo que não fez intencionalmente, quando ouviu um “aham” do rival, interpretado como provocação. A reação foi imediata: a participante se exaltou novamente e chegou a tirar o microfone, o que gerou outra punição.

O clima ficou ainda mais pesado, com troca de ofensas entre os dois. “Idiota”, disparou Milena, enquanto Cowboy respondeu com ironia: "Ótimo, que maravilha. Parabéns".

Mais tarde, já na cozinha, a sister voltou ao assunto ao conversar com outros participantes da casa. Incomodada, ela insistiu que o rival havia insinuado que a punição teria sido proposital. “'Aham' quer dizer muita coisa, então use as palavras”, reclamou.

Leia mais

Imagem - Ex-marido de Sandy, Lucas Lima passa por cirurgia e tranquiliza fãs ao mostrar recuperação

Ex-marido de Sandy, Lucas Lima passa por cirurgia e tranquiliza fãs ao mostrar recuperação

Imagem - Atriz é acusada de usar 'fãs falsos' para pedirem autógrafos e é detonada nas redes

Atriz é acusada de usar 'fãs falsos' para pedirem autógrafos e é detonada nas redes

Imagem - Atentado contra Paulinho, prisão na galeria e dono da escultura revelado agitam Três Graças nesta quarta (18)

Atentado contra Paulinho, prisão na galeria e dono da escultura revelado agitam Três Graças nesta quarta (18)

Tags:

Bbb bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Alberto Cowboy Milena tia Milena

Mais recentes

Imagem - Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode

Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode
Imagem - Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)

Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)
Imagem - Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais