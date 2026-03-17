REALITY SHOW

Tchau, louva-deus! Breno é eliminado do BBB 26 no 9º Paredão

Brother disputava a permanência na casa contra Ana Paula Renault e Leandro Boneco

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 23:22

Breno deixa o BBB 26 após enfrentar Ana Paula Renault e Leandro Boneco no 9º Paredão Crédito: Divulgação/TV Globo

O BBB 26 perdeu mais um participante nesta terça-feira (17). Breno foi o eliminado do 9º Paredão da temporada com 58,96% da média dos votos após enfrentar Ana Paula Renault e Leandro Boneco na disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil. A berlinda foi definida no último domingo (15), depois de uma formação marcada por reviravoltas e dinâmicas que mudaram o rumo da votação.

A formação do Paredão começou ainda no sábado (14), quando uma dinâmica colocou alguns participantes na mira da eliminação. No programa ao vivo de domingo, o líder Alberto Cowboy indicou Breno diretamente para a berlinda, enquanto a votação da casa e outras dinâmicas completaram a disputa entre os três emparedados.

Breno entrou no BBB 26 como integrante do grupo Pipoca. O mineiro tem 33 anos, nasceu em Contagem (MG) e cresceu em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Formado em Biologia e com mestrado em Biotecnologia, ele também atua como modelo e mora em Florianópolis.

Breno (BBB 26) 1 de 14

O brother ganhou destaque logo no início da temporada ao participar da Casa de Vidro do Sudeste e conquistar a vaga no reality após a desistência de outro participante antes da estreia oficial do programa.

Trajetória de Breno

Durante sua participação no BBB 26, Breno se destacou principalmente por seu posicionamento direto nas discussões e pela participação ativa nas estratégias de jogo. O biólogo também protagonizou momentos de sinceridade dentro da casa e se envolveu em debates intensos com outros participantes.

Um dos destaques de sua passagem pelo Quarto Secreto após a decisão do público no Paredão Falso. Outro destaque foi a vitória na Prova do Anjo, que lhe garantiu o direito de imunizar Samira.

Além disso, Breno também chamou atenção nas dinâmicas internas da casa, como o Queridômetro, onde chegou a distribuir vários emojis de “alvo” para rivais estratégicos, demonstrando que estava atento às movimentações dos adversários no jogo.