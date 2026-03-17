FENÔMENO DE AUDIÊNCIA

Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Fenômeno da Globo exibido originalmente em 2012 retorna à TV 14 anos depois com Carminha, Nina e Tufão no elenco que marcou época

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:45

Adriana Esteves viveu a icônica vilã Carminha em Avenida Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A novela Avenida Brasil foi confirmada pela TV Globo como a próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo. O clássico escrito por João Emanuel Carneiro volta à programação a partir do dia 30 de março de 2026, cerca de 14 anos após a exibição original, considerada uma das mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

Exibida originalmente em 2012, a trama se transformou em um fenômeno de audiência e repercussão cultural. Com personagens icônicos e reviravoltas constantes, a história conquistou o público e virou assunto diário nas redes sociais, bares e locais de trabalho durante sua transmissão.

O elenco reúne alguns dos nomes mais lembrados da televisão brasileira. Adriana Esteves deu vida à vilã Carminha, papel que se tornou um dos mais emblemáticos da TV. Já Débora Falabella interpretou Nina, protagonista movida pela busca de vingança. Murilo Benício viveu o ex-jogador Tufão, enquanto Cauã Reymond interpretou Jorginho.

Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil' 1 de 10

Ambientada no fictício bairro do Divino, no subúrbio do Rio de Janeiro, a novela começa com a jovem Rita, que vê sua vida mudar drasticamente após a morte do pai, Genésio, personagem de Tony Ramos. A madrasta Carminha, com a ajuda do amante Max, aplica um golpe no marido e abandona a enteada em um lixão.

Anos depois, Rita é adotada por uma família argentina e retorna ao Brasil com uma nova identidade, Nina, determinada a se infiltrar na casa da madrasta para executar sua vingança. No meio do plano, ela reencontra Jorginho, seu amor de infância, o que provoca conflitos emocionais e muda o rumo da história.

O sucesso da novela ultrapassou as fronteiras do país. Avenida Brasil foi vendida para mais de 140 países e se tornou uma das produções mais exportadas da história da Globo. Em 2013, o folhetim também foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Novela.