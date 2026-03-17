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Como é o apartamento de Wagner Moura em prédio histórico de frente para o Farol da Barra

Edifício Oceania, na Barra, une arquitetura emblemática, vista para o mar e uma convivência marcada pela proximidade entre moradores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:00

Apartamento de Wagner Moura fica em prédio histórico com vista para o Farol da Barra
Apartamento de Wagner Moura fica em prédio histórico com vista para o Farol da Barra Crédito: Reprodução

Mesmo passando longos períodos fora do Brasil, Wagner Moura mantém Salvador como seu principal refúgio no país. Quando retorna à capital baiana, o ator costuma se hospedar em um apartamento no Edifício Oceania, prédio histórico localizado em frente ao Farol da Barra, um dos endereços mais emblemáticos e valorizados da cidade.

Inaugurado em 1943, o Edifício Oceania ficou marcado como o primeiro prédio residencial em formato de condomínio da Bahia. A construção atravessou décadas preservando grande parte de suas características originais e hoje é considerada um marco arquitetônico da Barra, cercado diariamente pelo movimento de turistas, moradores e ambulantes que circulam pela orla.

Por trás da fachada em estilo art déco, a rotina é bem diferente do movimento do lado de fora. Portas abertas, conversas nos corredores e relações próximas entre vizinhos fazem parte do dia a dia, criando um ambiente que lembra tempos em que prédios funcionavam quase como pequenas comunidades.

Segundo moradores e vizinhos de Wagner, o ator circula pelo edifício com naturalidade sempre que está na cidade. Ele costuma conversar com quem encontra pelo caminho e mantém uma relação simples com a vizinhança, comportamento visto como algo comum dentro do prédio. Para quem vive ali, a presença de artistas nunca foi tratada como atração.

Edifício Oceania

Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador por Reprodução/Instagram
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Luz, sombra e tranquilidade no Oceania. por Sora Maia/CORREIO
O movimento da Praia do Farol da Barra visto pela janela do Oceania. por Sora Maia/CORREIO
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Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador por Reprodução/Instagram

O Edifício Oceania reúne 48 apartamentos distribuídos em oito andares residenciais, com seis unidades por pavimento. Todos contam com três quartos e metragens amplas, que variam de acordo com a planta. A maioria dos moradores é formada por pessoas que vivem no local há muitos anos, além de proprietários que usam os imóveis como residência temporária.

Ao longo do tempo, outros nomes conhecidos já passaram pelos corredores do prédio, como Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. Em décadas anteriores, figuras como Gilberto Gil, Pelé e Xuxa também foram vistos com frequência no local, o que contribuiu para o status simbólico do endereço.

Internamente, o Oceania surpreende pela estrutura. O prédio é vazado, com um espaço central no térreo que permite a entrada de luz natural e a visão do céu. Nos andares superiores, corredores conectam áreas internas e facilitam a circulação, reforçando o clima de convivência constante.

Famosos que já passaram pelo Edifício Oceania

Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador por Reprodução/Instagram
Luz, sombra e tranquilidade no Oceania por Sora Maia/CORREIO
Lázaro Ramos já teve imóveis no Oceania por Divulgação
O movimento da Praia do Farol da Barra visto pela janela do Oceania por Sora Maia/CORREIO
O casal Gilberto Gil e Flora Gil também figura entre os moradores mais conhecidos, especialmente porque, durante o Carnaval, costumam transformar o espaço em base para o tradicional camarote Expresso 2222 por Divulgação/Arquivo
A aposentada Tereza Maria Nascimento Santos, 75, moradora do Oceania por Paula Fróes
O Rei Pelé costumava se hospedar em um apartamento de amigos  por Ricardo Stuckert/CBF
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Vladimir Brichta e Adriana Esteves já tiveram imóveis no Oceania por Reprodução
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Bono Vox, vocalista do U2, já se hospedou no edifício Oceania por Divulgação
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Produtor Quincy Jones também já foi visto no Oceania por Shutterstock
Apresentadora Xuxa, em passagem por Salvador, esteve no Oceania por Reprodução
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Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO

Além da vista privilegiada para o mar da Barra, o edifício carrega histórias curiosas. Durante as escavações para a construção, foram encontrados vestígios de um antigo cemitério indígena. Ao longo dos anos, episódios trágicos e lendas urbanas passaram a integrar o imaginário dos moradores, ainda que muitos tratem o assunto com leveza.

Após enfrentar um período de desvalorização nos anos 1990, o Oceania voltou a ser altamente disputado com a revitalização do bairro. Atualmente, unidades à venda são raras e atingem valores milionários. Aluguéis por temporada também chamam atenção, especialmente no Carnaval, quando os preços disparam.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia desde 2008, o prédio preserva elementos originais como o hall em mármore, portas antigas e plantas amplas sem suítes. Ao mesmo tempo, lida com desafios comuns a construções históricas, como a adaptação tecnológica e a limitação de vagas de garagem.

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Tags:

Wagner Moura Oscar 2026

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