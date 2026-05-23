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Luana Piovani detona Virginia após polêmica em zoológico: 'Desgraça em forma de bunda'

Atriz criticou interação da influenciadora com animais silvestres durante passeio em Dubai

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 13:17

Luana Piovani e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Luana Piovani voltou a criticar publicamente a influenciadora Virginia Fonseca nas redes sociais neste sábado (23). A alfinetada aconteceu após Virginia se envolver em uma polêmica durante uma visita a um zoológico em Dubai.

Virginia no zoológico em Dubai 1 de 14

Nos Stories do Instagram, Luana compartilhou uma publicação de uma página de proteção aos animais silvestres que condenava interações entre turistas e animais em cativeiro. O texto afirmava que esse tipo de prática "ajuda a normalizar a exploração, o sofrimento e a ideia equivocada de que a fauna existe para entretenimento humano".

Ao repostar o conteúdo, a atriz acrescentou uma crítica direta à influenciadora. "Desgraça em forma de bunda", escreveu Luana.

Luana Piovani detonou Virginia nos Stories Crédito: Reprodução

A visita de Virginia ao zoológico já tinha gerado polêmica após a influenciadora aparecer em fotos e vídeos beijando um macaco durante o passeio. As imagens geraram comentários racistas de internautas direcionados ao jogador Vinícius Júnior, ex-namorado da empresária.

Após a repercussão negativa, Virginia se pronunciou publicamente e pediu desculpas. A influenciadora afirmou que jamais teve a intenção de fazer qualquer associação racista e disse que sempre foi uma aliada no combate ao racismo ao lado do ex-companheiro.