Luana Piovani detona Virginia após polêmica em zoológico: 'Desgraça em forma de bunda'

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de maio de 2026 às 13:17
A atriz Luana Piovani voltou a criticar publicamente a influenciadora Virginia Fonseca nas redes sociais neste sábado (23). A alfinetada aconteceu após Virginia se envolver em uma polêmica durante uma visita a um zoológico em Dubai.
Virginia no zoológico em Dubai
Nos Stories do Instagram, Luana compartilhou uma publicação de uma página de proteção aos animais silvestres que condenava interações entre turistas e animais em cativeiro. O texto afirmava que esse tipo de prática "ajuda a normalizar a exploração, o sofrimento e a ideia equivocada de que a fauna existe para entretenimento humano".
Ao repostar o conteúdo, a atriz acrescentou uma crítica direta à influenciadora. "Desgraça em forma de bunda", escreveu Luana.
A visita de Virginia ao zoológico já tinha gerado polêmica após a influenciadora aparecer em fotos e vídeos beijando um macaco durante o passeio. As imagens geraram comentários racistas de internautas direcionados ao jogador Vinícius Júnior, ex-namorado da empresária.
Após a repercussão negativa, Virginia se pronunciou publicamente e pediu desculpas. A influenciadora afirmou que jamais teve a intenção de fazer qualquer associação racista e disse que sempre foi uma aliada no combate ao racismo ao lado do ex-companheiro.
Virginia curte praia em Dubai