Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luana Piovani detona Virginia após polêmica em zoológico: 'Desgraça em forma de bunda'

Atriz criticou interação da influenciadora com animais silvestres durante passeio em Dubai

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 13:17

Luana Piovani e Virginia Fonseca
Luana Piovani e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Luana Piovani voltou a criticar publicamente a influenciadora Virginia Fonseca nas redes sociais neste sábado (23). A alfinetada aconteceu após Virginia se envolver em uma polêmica durante uma visita a um zoológico em Dubai.

Virginia no zoológico em Dubai

Virginia pediu desculpas por vídeo polêmico com macaco por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia no zoológico em Dubai por Reprodução/Instagram
Equipe de Virginia emitiu nota após vídeo polêmico por Reprodução/Instagram
1 de 14
Virginia pediu desculpas por vídeo polêmico com macaco por Reprodução/Instagram

Nos Stories do Instagram, Luana compartilhou uma publicação de uma página de proteção aos animais silvestres que condenava interações entre turistas e animais em cativeiro. O texto afirmava que esse tipo de prática "ajuda a normalizar a exploração, o sofrimento e a ideia equivocada de que a fauna existe para entretenimento humano".

Ao repostar o conteúdo, a atriz acrescentou uma crítica direta à influenciadora. "Desgraça em forma de bunda", escreveu Luana.

Luana Piovani detonou Virginia nos Stories
Luana Piovani detonou Virginia nos Stories Crédito: Reprodução

A visita de Virginia ao zoológico já tinha gerado polêmica após a influenciadora aparecer em fotos e vídeos beijando um macaco durante o passeio. As imagens geraram comentários racistas de internautas direcionados ao jogador Vinícius Júnior, ex-namorado da empresária.

Após a repercussão negativa, Virginia se pronunciou publicamente e pediu desculpas. A influenciadora afirmou que jamais teve a intenção de fazer qualquer associação racista e disse que sempre foi uma aliada no combate ao racismo ao lado do ex-companheiro.

Virginia curte praia em Dubai

Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
1 de 6
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Sindicato denuncia supostas regalias dadas a Deolane em penitenciária

Sindicato denuncia supostas regalias dadas a Deolane em penitenciária

Imagem - Bolo de Ticiane Pinheiro foi feito por confeiteira que já cobrou R$ 58 mil de Virginia e Zé Felipe

Bolo de Ticiane Pinheiro foi feito por confeiteira que já cobrou R$ 58 mil de Virginia e Zé Felipe

Imagem - Filha de Baby do Brasil revela por que recusou convite para posar nua com as irmãs

Filha de Baby do Brasil revela por que recusou convite para posar nua com as irmãs

Tags:

Virginia Luana Piovani

Mais recentes

Imagem - ‘Nunca sabemos quando pode ser o último momento’: Ramon Dino se despede de Gabriel Ganley com carta emocionante

‘Nunca sabemos quando pode ser o último momento’: Ramon Dino se despede de Gabriel Ganley com carta emocionante
Imagem - Juca Kfouri se revolta com escolha de Virginia para cobertura da Copa e cita desrespeito aos jornalistas: ‘Mal concatena duas frases’

Juca Kfouri se revolta com escolha de Virginia para cobertura da Copa e cita desrespeito aos jornalistas: ‘Mal concatena duas frases’
Imagem - Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: ‘Segurou minha mão’

Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: ‘Segurou minha mão’