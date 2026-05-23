Morre Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos

Músico fez parte de álbuns da banda como "The Dark Side of the Moon" e "Wish You Were Here"

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 13:52

Morre Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos Crédito: Instagram/David Gilmour

O saxofonista britânico Dick Parry, famoso por sua colaboração com a banda Pink Floyd, morreu aos 83 anos na sexta-feira (22). Parry participou do icônico álbum The Dark Side of the Moon.

A morte foi informada nas redes sociais do guitarrista David Gilmour, 80, que relembrou a amizade de anos com o saxofonista e a parceria musical, que começou aos 17 anos.

"Seu feeling e timbre tornam seu jeito de tocar saxofone inconfundível, uma assinatura de enorme beleza conhecida por milhões e parte essencial de músicas como 'Shine On You Crazy Diamond', 'Wish You Were Here', 'Us and Them' e 'Money'", escreveu o guitarrista.

Ao lado da banda britânica, Parry participou de diversas apresentações e turnês. Além do Pink Floyd, o saxofonista tocou no álbum "Riddle of the Sphinx", do grupo americano Bloodstone.

'Nunca sabemos quando pode ser o último momento': Ramon Dino se despede de Gabriel Ganley com carta emocionante
Juca Kfouri se revolta com escolha de Virginia para cobertura da Copa e cita desrespeito aos jornalistas: 'Mal concatena duas frases'
Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: 'Segurou minha mão'