Morre Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos

WIadmir Pinheiro
Publicado em 23 de maio de 2026 às 13:52
O saxofonista britânico Dick Parry, famoso por sua colaboração com a banda Pink Floyd, morreu aos 83 anos na sexta-feira (22). Parry participou do icônico álbum The Dark Side of the Moon.
A morte foi informada nas redes sociais do guitarrista David Gilmour, 80, que relembrou a amizade de anos com o saxofonista e a parceria musical, que começou aos 17 anos.
"Seu feeling e timbre tornam seu jeito de tocar saxofone inconfundível, uma assinatura de enorme beleza conhecida por milhões e parte essencial de músicas como 'Shine On You Crazy Diamond', 'Wish You Were Here', 'Us and Them' e 'Money'", escreveu o guitarrista.
Ao lado da banda britânica, Parry participou de diversas apresentações e turnês. Além do Pink Floyd, o saxofonista tocou no álbum "Riddle of the Sphinx", do grupo americano Bloodstone.