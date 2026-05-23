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Ator de série de sucesso da Netflix é encontrado morto após dias desaparecido, e polícia investiga homicídio

O desaparecimento virou investigação de homicídio na quinta (21)

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 13:39

Ator de série de sucesso da Netflix é encontrado morto após dias desaparecido Crédito: RCMP/Divulgação

O ator canadense Stewart McLean, conhecido por participações em séries como Virgin River, da Netflix, foi encontrado morto após dias desaparecido no Canadá. A informação foi confirmada pela polícia local nesta sexta-feira (22).

De acordo com a Integrated Homicide Investigation Team, responsável pelo caso, os restos mortais foram localizados na região de Lions Bay, na província da Colúmbia Britânica.

O desaparecimento virou investigação de homicídio na quinta (21) após a identificação de indícios de que o ator poderia ter sido vítima de um crime.

McLean estava desaparecido desde o dia 15 de maio e foi visto pela última vez em sua casa, também em Lions Bay.

Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre suspeitos, nas das circunstâncias da morte.

A agência Lucas Talent, que representava o ator, publicou uma homenagem nas redes sociais.

'É com grande tristeza que nos despedimos do nosso querido cliente, Stew McLean. Ele sempre foi um prazer de se trabalhar: dedicado, profissional, animado e infinitamente engraçado', afirmou a agência.

A nota também destacou a repercussão da morte entre profissionais do setor audiovisual.

'Muitos diretores de elenco enviaram condolências à família de Stew e à nossa agência. Todas as mensagens dizem a mesma coisa: ele era realmente uma grande pessoa e fará muita falta', completou.

Além de Virgin River, McLean participou de produções como Arrow, Travelers, Beyond, Happy Face e Murder in a Small Town.

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