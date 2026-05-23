Fim dos testes: 4 signos encerram uma fase difícil e prosperam neste sábado (23 de maio)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de maio de 2026 às 14:14
Se você passou as últimas semanas sentindo que a vida era uma sequência interminável de testes e desafios, o sábado (23) chega com o selo de "missão cumprida". Para quatro signos específicos do zodíaco, hoje é o ponto de virada definitivo onde as coisas finalmente começam a dar certo na prática. Não se trata apenas de uma sensação passageira de otimismo, os resultados concretos vão bater à sua porta.
O cristal de proteção para cada signo
A energia da Lua Nova limpa os obstáculos do caminho e premia quem soube manter a fé e a disciplina mesmo quando tudo parecia confuso. Se você seguiu o conselho de Sêneca e não deixou que os fantasmas da imaginação vencessem a sua determinação, prepare-se para colher os frutos. É a hora de ver seus projetos deslancharem, seja na vida pessoal ou nas finanças.
Essa virada poderosa exige, no entanto, uma atitude firme de desapego. O sábado (23) é o dia perfeito para jogar fora velhos hábitos, medos antigos e aquela mania feia de querer carregar os problemas do mundo nas costas. Quando você decide soltar o que é pesado e o que não te pertence, a sua vida decola com uma velocidade impressionante rumo ao sucesso.
Fique atento aos sinais ao seu redor hoje. Uma mensagem de apoio, uma coincidência estranha ou uma ideia que surge do nada são as formas que o Universo encontra para te avisar que você está na rota certa. Este 23 de maio tem tudo para ser lembrado como o marco inicial da sua nova fase de calmaria, prazer e estabilidade absoluta.