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Fim dos testes: 4 signos encerram uma fase difícil e prosperam neste sábado (23 de maio)

Saiba quais signos vão colher os prêmios da persistência hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de maio de 2026 às 14:14

Signos e mudanças
Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou as últimas semanas sentindo que a vida era uma sequência interminável de testes e desafios, o sábado (23) chega com o selo de "missão cumprida". Para quatro signos específicos do zodíaco, hoje é o ponto de virada definitivo onde as coisas finalmente começam a dar certo na prática. Não se trata apenas de uma sensação passageira de otimismo, os resultados concretos vão bater à sua porta.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

A energia da Lua Nova limpa os obstáculos do caminho e premia quem soube manter a fé e a disciplina mesmo quando tudo parecia confuso. Se você seguiu o conselho de Sêneca e não deixou que os fantasmas da imaginação vencessem a sua determinação, prepare-se para colher os frutos. É a hora de ver seus projetos deslancharem, seja na vida pessoal ou nas finanças.

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Essa virada poderosa exige, no entanto, uma atitude firme de desapego. O sábado (23) é o dia perfeito para jogar fora velhos hábitos, medos antigos e aquela mania feia de querer carregar os problemas do mundo nas costas. Quando você decide soltar o que é pesado e o que não te pertence, a sua vida decola com uma velocidade impressionante rumo ao sucesso.

Fique atento aos sinais ao seu redor hoje. Uma mensagem de apoio, uma coincidência estranha ou uma ideia que surge do nada são as formas que o Universo encontra para te avisar que você está na rota certa. Este 23 de maio tem tudo para ser lembrado como o marco inicial da sua nova fase de calmaria, prazer e estabilidade absoluta.

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