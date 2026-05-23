ASTROLOGIA

Fim dos testes: 4 signos encerram uma fase difícil e prosperam neste sábado (23 de maio)

Saiba quais signos vão colher os prêmios da persistência hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de maio de 2026 às 14:14

Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou as últimas semanas sentindo que a vida era uma sequência interminável de testes e desafios, o sábado (23) chega com o selo de "missão cumprida". Para quatro signos específicos do zodíaco, hoje é o ponto de virada definitivo onde as coisas finalmente começam a dar certo na prática. Não se trata apenas de uma sensação passageira de otimismo, os resultados concretos vão bater à sua porta.



O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

A energia da Lua Nova limpa os obstáculos do caminho e premia quem soube manter a fé e a disciplina mesmo quando tudo parecia confuso. Se você seguiu o conselho de Sêneca e não deixou que os fantasmas da imaginação vencessem a sua determinação, prepare-se para colher os frutos. É a hora de ver seus projetos deslancharem, seja na vida pessoal ou nas finanças.



Essa virada poderosa exige, no entanto, uma atitude firme de desapego. O sábado (23) é o dia perfeito para jogar fora velhos hábitos, medos antigos e aquela mania feia de querer carregar os problemas do mundo nas costas. Quando você decide soltar o que é pesado e o que não te pertence, a sua vida decola com uma velocidade impressionante rumo ao sucesso.

