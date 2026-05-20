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Com data marcada, Juliette abre votação para escolher visual do noivo para o casamento; VOTE

A campeã do BBB 21 vetou um corte de cabelo sugerido por Kaique Cerveny

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:56

Juliette e Kaique Cerveny Crédito: Reprodução/Instagram

Os preparativos para o casamento de Juliette e Kaique Cerveny está a todo vapor. A influenciadora e campeã do BBB 21 decidiu usar os Stories de seu perfil para convocar seus seguidores para uma missão especial: ajudar a escolher como o noivo deve subir ao altar.

A cerimônia, que está marcada para acontecer ainda este ano em Recife, Pernambuco, já começou a gerar os primeiros impasses entre o casal. Juliette revelou qual é o seu visual dos sonhos para o atleta de crossfit de 27 anos. "O que vocês acham? Eu acho que o Kaique tem que casar com a barba um pouco cerradinha, bigode cerradinho e cabelo para trás. E vocês? Dêem opções", pediu a artista de 36 anos.

Juliette pede ajuda para escolher visual do noivo para o casamento

Juliette pede ajuda de fãs para escolher visual do noivo para o casamento por Reprodução/Instagram
Juliette pede ajuda de fãs para escolher visual do noivo para o casamento por Reprodução/Instagram
Juliette pede ajuda de fãs para escolher visual do noivo para o casamento por Reprodução/Instagram
Juliette pede ajuda de fãs para escolher visual do noivo para o casamento por Reprodução/Instagram
Juliette pede ajuda de fãs para escolher visual do noivo para o casamento por Reprodução/Instagram
Juliette pede ajuda de fãs para escolher visual do noivo para o casamento por Reprodução/Instagram
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução/Instagram
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução/Instagram
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução/Instagram
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução/Instagram
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução/Instagram
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução/Instagram
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução/Instagram
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Juliette pede ajuda de fãs para escolher visual do noivo para o casamento por Reprodução/Instagram

Foi aí que o noivo resolveu dar seu palpite, sugerindo opções bem diferentes, incluindo cabelo raspado e até um corte no estilo mullet. A resposta de Juliette arrancou risadas dos internautas: "Mullet? Já não existe essa possibilidade", disparou a ex-BBB, vetando a ideia na mesma hora.

A cantora deixou claro que o cabelo de Kaique será baixo, como ele prefere, ou um pouco maior, como ela gosta, mas que a barba cerrada é uma exigência inegociável para o grande dia. Para resolver o dilema e ver o resultado antes de passar a tesoura, o atleta sugeriu fazer alguns testes. Juliette revelou que pretende usar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para simular o noivo com diferentes tipos de barba e cabelo.

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Juliette E Kaique Cerveny Juliette Kaique Cerveny

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