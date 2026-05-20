PREPARATIVOS

Com data marcada, Juliette abre votação para escolher visual do noivo para o casamento; VOTE

A campeã do BBB 21 vetou um corte de cabelo sugerido por Kaique Cerveny

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:56

Juliette e Kaique Cerveny Crédito: Reprodução/Instagram

Os preparativos para o casamento de Juliette e Kaique Cerveny está a todo vapor. A influenciadora e campeã do BBB 21 decidiu usar os Stories de seu perfil para convocar seus seguidores para uma missão especial: ajudar a escolher como o noivo deve subir ao altar.

A cerimônia, que está marcada para acontecer ainda este ano em Recife, Pernambuco, já começou a gerar os primeiros impasses entre o casal. Juliette revelou qual é o seu visual dos sonhos para o atleta de crossfit de 27 anos. "O que vocês acham? Eu acho que o Kaique tem que casar com a barba um pouco cerradinha, bigode cerradinho e cabelo para trás. E vocês? Dêem opções", pediu a artista de 36 anos.

Juliette pede ajuda para escolher visual do noivo para o casamento 1 de 13

Foi aí que o noivo resolveu dar seu palpite, sugerindo opções bem diferentes, incluindo cabelo raspado e até um corte no estilo mullet. A resposta de Juliette arrancou risadas dos internautas: "Mullet? Já não existe essa possibilidade", disparou a ex-BBB, vetando a ideia na mesma hora.