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'Não ia poder viver do meu corpo para sempre', diz Mulher Moranguinho sobre transição de carreira

Em entrevista, Ellen Cardoso detalhou o processo de separação da personagem dos palcos e revelou os motivos que a levaram a focar no empreendedorismo

Kamila Macedo

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:42

Mulher Moranguinho está em uma nova fase profissional ao investir em empreendimentos Crédito: Reprodução/Instagram

Ícone dos anos 2000 durante o auge do fenômeno das "mulheres frutas", Ellen Cardoso abriu o jogo sobre os bastidores de sua transição de carreira. Em entrevista a Chico Barney no programa "O Povo Quer Saber", ela explicou que a mudança começou quando ela decidiu separar sua vida pessoal da personagem nos palcos e em suas aparições na TV.

A Mulher Moranguinho contou que percebeu que não daria para viver da imagem ou da dança a vida inteira, e por isso começou a investir em estudar o ramo do empreendedorismo. Ela revelou que passou a exigir que seu nome verdadeiro aparecesse junto com o artístico, virando "Ellen Cardoso, a Moranguinho". A ideia era justamente abrir portas em outras áreas para quando parasse de dançar.

"Eu sempre tive o pensamento... Primeiro que eu não ia poder viver do meu corpo e da minha beleza para sempre, né? O tempo passa. Eu sabia: 'eu vou envelhecer'. A própria estrutura física de uma dançarina, é igual um jogador. Chega uma hora que, por mais que você queira, os ossos não sustentam mais aquilo. É outro ritmo”, compartilhou.

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho 1 de 7

Em tom descontraído, Cardoso brincou que "passou sua coroa" para a Moranguete, personagem do universo das frutas que vem fazendo sucesso nas redes sociais, com novelinhas geradas por inteligência artificial. A artista ainda garantiu que está super focada em aprender mais sobre empreendimentos.