CINEMA

Diretor de Oppenheimer choca ao revelar que nunca teve smartphone: 'Algemas digitais'

Christopher Nolan revelou que não lê e-mails e explicou como o retorno do QR Code complicou sua rotina

Kamila Macedo

Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:45

Christopher Nolan é um diretor britânico premiado Crédito: Divulgação/Universal Pictures

Christopher Nolan é figurinha carimbada na lista de diretores de sucesso. Responsável pela direção de longas-metragens premiados como “Oppenheimer”, “Interestelar” e “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, ele surpreendeu ao revelar que não está por dentro das novas tecnologias e que, inclusive, nunca utilizou um smartphone.

O cineasta contou sobre esse aspecto curioso da sua vida durante o programa norte-americano 60 Minutes, em entrevista divulgada nesta quarta-feira (20).

Ao ser perguntado sobre como faz para acessar seus e-mails, Nolan admitiu: “Não. Nunca usei”. O diretor britânico confessou que não tem o menor interesse em se atualizar nas atuais ferramentas de comunicação. “Recebo muitos e-mails impressos, quando as pessoas dizem: ‘você precisa ver isso’. Mas nunca tive muito interesse nesse tipo de comunicação”, confessou.

E a situação não para por aí. Além de nunca ter comprado um smartphone, o cineasta relatou como manter esse estilo de vida analógico vem sendo dificultoso nos tempos atuais.

“Está ficando cada vez mais difícil. A volta do QR Code complicou bastante as coisas. Ele tinha meio que desaparecido, mas a Covid trouxe de volta. Agora está em todo lugar. E, se você não tem smartphone, não consegue fazer muita coisa com QR Code”, desabafou Nolan. “Quando viajo, levo um celular flip”, explicou.

No bate-papo, o entrevistador questionou se a escolha seria uma tentativa de resistir à pressão do mundo digital para não ser engolido pela tecnologia. Nolan negou: “Acho que é mais uma questão de eu não ter deixado o resto do mundo me engolir. Só continuo vivendo da forma como todos nós vivíamos antes. Para mim, é apenas a vida normal”.

“A maioria das pessoas inveja [o estilo de vida desconectado]. E isso diz muito sobre o rumo que tudo isso tomou, o que não é algo bom. Me sinto muito sortudo por não usar essas algemas digitais. Mas é a vida”, finalizou Christopher.

O próximo trabalho do cineasta é o filme “A Odisseia”, com estreia prevista para 16 de julho nos cinemas brasileiros. O elenco de peso conta com nomes como Tom Holland, Zendaya, Elliot Page, Robert Pattinson e Anne Hathaway.

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A história sobre o desapego de Christopher Nolan com o mundo digital já havia repercutido anteriormente em 2024. Na época, Cillian Murphy, protagonista de “Oppenheimer”, revelou no quadro Actors on Actors, da Variety, como foi contatado para estrelar o longa. Ele contou que recebeu o convite por meio de uma ligação feita pela esposa de Nolan, Emma Thomas, que também faz parte da produção da obra.