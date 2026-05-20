MÚSICA

Claudia Leitte aposta no clima de São João e lança EP com faixa inédita e parceria nordestina

Novo projeto da cantora mistura xote, releituras e referências das festas juninas após a era “Especiarias” dominar o verão e o Carnaval

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:24

Claudia Leitte entra no clima do São João com EP inédito e participações nordestinas Crédito: Divulgação

Depois de atravessar o verão e o Carnaval com o universo de “Especiarias”, Claudia Leitte agora mergulha de vez no clima das festas juninas. A cantora anunciou o lançamento do EP “Especiarias - ato IV (E tome xote!)”, projeto que chega às plataformas digitais na próxima quinta-feira (28), às 21h.

A nova fase do álbum aposta diretamente na atmosfera do São João e traz uma faixa inédita, além de releituras de músicas do trabalho mais recente da artista. O EP ainda reúne participações de Dorgival Dantas e Renno Poeta, nomes ligados à tradição nordestina e ao repertório junino.

Figura frequente nos grandes festejos do interior do Nordeste, Claudia Leitte explicou que a conexão com o São João vai além dos palcos e faz parte da própria trajetória musical.

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“Comecei minha trajetória em uma banda de forró, então tenho uma conexão muito afetiva com essa temporada. O São João tem calor humano, tradição, memória, eu amo”, afirmou a cantora ao comentar o novo lançamento.

Segundo Claudia, o projeto nasceu justamente da vontade de ampliar o universo de “Especiarias” com referências que dialogam diretamente com a cultura nordestina, os ritmos do interior e a memória afetiva das festas juninas.

O EP dá continuidade à narrativa construída desde o fim de 2025, quando a artista iniciou a era “Especiarias”. O conceito acompanhou a cantora até o Carnaval de 2026, período em que ela levou a chamada “Feira de Especiarias” para as ruas em uma maratona de apresentações que ultrapassou 24 horas.