Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Claudia Leitte aposta no clima de São João e lança EP com faixa inédita e parceria nordestina

Novo projeto da cantora mistura xote, releituras e referências das festas juninas após a era “Especiarias” dominar o verão e o Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:24

Claudia Leitte retorna ao Coité Folia apostando em memória, axé e conexão com o interior
Claudia Leitte entra no clima do São João com EP inédito e participações nordestinas Crédito: Divulgação

Depois de atravessar o verão e o Carnaval com o universo de “Especiarias”, Claudia Leitte agora mergulha de vez no clima das festas juninas. A cantora anunciou o lançamento do EP “Especiarias - ato IV (E tome xote!)”, projeto que chega às plataformas digitais na próxima quinta-feira (28), às 21h.

A nova fase do álbum aposta diretamente na atmosfera do São João e traz uma faixa inédita, além de releituras de músicas do trabalho mais recente da artista. O EP ainda reúne participações de Dorgival Dantas e Renno Poeta, nomes ligados à tradição nordestina e ao repertório junino.

Figura frequente nos grandes festejos do interior do Nordeste, Claudia Leitte explicou que a conexão com o São João vai além dos palcos e faz parte da própria trajetória musical.

Claudia Leitte

Claudia Leitte por @daniivalverdee/Divulgação
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
1 de 27
Claudia Leitte por @daniivalverdee/Divulgação

“Comecei minha trajetória em uma banda de forró, então tenho uma conexão muito afetiva com essa temporada. O São João tem calor humano, tradição, memória, eu amo”, afirmou a cantora ao comentar o novo lançamento.

Segundo Claudia, o projeto nasceu justamente da vontade de ampliar o universo de “Especiarias” com referências que dialogam diretamente com a cultura nordestina, os ritmos do interior e a memória afetiva das festas juninas.

O EP dá continuidade à narrativa construída desde o fim de 2025, quando a artista iniciou a era “Especiarias”. O conceito acompanhou a cantora até o Carnaval de 2026, período em que ela levou a chamada “Feira de Especiarias” para as ruas em uma maratona de apresentações que ultrapassou 24 horas.

Além da repercussão nos shows, o projeto também acumulou destaque ao longo da temporada e marcou uma das fases mais exploradas visualmente da carreira recente da artista.

Leia mais

Imagem - Caos toma conta da Casa do Patrão após guerra por comida e troca de xingamentos entre participantes

Caos toma conta da Casa do Patrão após guerra por comida e troca de xingamentos entre participantes

Imagem - O que aconteceu com a esposa de Felipe Simas e qual é o estado de saúde dela após cirurgia de emergência

O que aconteceu com a esposa de Felipe Simas e qual é o estado de saúde dela após cirurgia de emergência

Imagem - Quem é o ator da Globo que trocou a fama por uma vida isolada em sítio no interior

Quem é o ator da Globo que trocou a fama por uma vida isolada em sítio no interior

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.