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Comentário de Virginia Fonseca após provocação de Zé Felipe sobre Vinícius Júnior divide a web

Influenciadora reagiu com emojis em publicação sobre o ex-marido e acabou acusada por internautas de debochar da situação em meio a nova polêmica nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:17

Comentário de Virginia sobre Zé Felipe após indireta envolvendo Vini Jr. agita as redes
Comentário de Virginia sobre Zé Felipe após indireta envolvendo Vini Jr. agita as redes Crédito: Reprodução

A movimentação de Virginia Fonseca nas redes sociais voltou a gerar repercussão nesta quarta-feira (20). Desta vez, o assunto ganhou força depois que a influenciadora comentou uma publicação envolvendo Zé Felipe e acabou virando alvo de críticas entre internautas.

A situação começou após o cantor ironizar o recente término de Virginia com Vinícius Júnior. Em um comentário feito em fotos publicadas pela influenciadora durante a viagem a Dubai, Zé Felipe escreveu “Bom dia, fica bem kkk”, repetindo uma das frases usadas pelo jogador ao anunciar o fim do relacionamento.

O comentário rapidamente viralizou e ultrapassou 1 milhão de curtidas em poucas horas. No dia seguinte, o criador de conteúdo Victor Bojinov publicou um vídeo brincando com a situação e sugerindo que qualquer pessoa “se humilharia” por uma mulher como Virginia.

Virginia e Zé Felipe

Zé Felipe e Virgínia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virgínia por Reprodução
Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Vírginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virgínia estiveram na Vila Belmiro para estreia de Neymar por Reprodução
Virginia, Zé Felipe e família inauguram decoração luxuosa de natal por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução
Virginia Fonseca, Zé Felipe e família por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor, Maria Alice, Zé Felipe por Redes sociais
Virginia, Maria Flor, Maria Alice, Zé Felipe por Reprodução/Instagram
A influenciadora Virginia Fonseca anunciou que está grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virginia em Salvador por YouTube
1 de 12
Zé Felipe e Virgínia por Reprodução/Instagram

“A sua ex vai lá e fica solteira… só que não é qualquer uma”, disse o influenciador no vídeo que circulou pelas redes.

Foi justamente nessa publicação que Virginia Fonseca resolveu aparecer. A influenciadora comentou usando emojis de gargalhada, atitude que rapidamente dividiu opiniões entre seguidores e páginas de entretenimento.

Enquanto alguns internautas interpretaram a reação apenas como uma brincadeira, outros acusaram Virginia de debochar da situação envolvendo o ex-marido. “Ela debochando do Zé, que fez deboche do ex dela”, escreveu um perfil. “Tentando mudar o foco da polêmica”, comentou outro usuário, citando a repercussão recente envolvendo um vídeo da influenciadora com um macaco.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, Virginia Fonseca também enfrentou críticas após ser acusada por parte da internet de incentivar comentários racistas em um episódio que envolveu Vinícius Júnior. A influenciadora chegou a pedir desculpas publicamente e afirmou que o atleta “não merece passar por isso”.

Mesmo em meio às críticas, o nome da empresária continua dominando as redes sociais, especialmente após o fim do relacionamento com o jogador e a sequência de publicações envolvendo Zé Felipe.

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