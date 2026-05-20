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Comentário de Virginia Fonseca após provocação de Zé Felipe sobre Vinícius Júnior divide a web

Influenciadora reagiu com emojis em publicação sobre o ex-marido e acabou acusada por internautas de debochar da situação em meio a nova polêmica nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:17

Comentário de Virginia sobre Zé Felipe após indireta envolvendo Vini Jr. agita as redes Crédito: Reprodução

A movimentação de Virginia Fonseca nas redes sociais voltou a gerar repercussão nesta quarta-feira (20). Desta vez, o assunto ganhou força depois que a influenciadora comentou uma publicação envolvendo Zé Felipe e acabou virando alvo de críticas entre internautas.

A situação começou após o cantor ironizar o recente término de Virginia com Vinícius Júnior. Em um comentário feito em fotos publicadas pela influenciadora durante a viagem a Dubai, Zé Felipe escreveu “Bom dia, fica bem kkk”, repetindo uma das frases usadas pelo jogador ao anunciar o fim do relacionamento.

O comentário rapidamente viralizou e ultrapassou 1 milhão de curtidas em poucas horas. No dia seguinte, o criador de conteúdo Victor Bojinov publicou um vídeo brincando com a situação e sugerindo que qualquer pessoa “se humilharia” por uma mulher como Virginia.

Virginia e Zé Felipe 1 de 12

“A sua ex vai lá e fica solteira… só que não é qualquer uma”, disse o influenciador no vídeo que circulou pelas redes.

Foi justamente nessa publicação que Virginia Fonseca resolveu aparecer. A influenciadora comentou usando emojis de gargalhada, atitude que rapidamente dividiu opiniões entre seguidores e páginas de entretenimento.

Enquanto alguns internautas interpretaram a reação apenas como uma brincadeira, outros acusaram Virginia de debochar da situação envolvendo o ex-marido. “Ela debochando do Zé, que fez deboche do ex dela”, escreveu um perfil. “Tentando mudar o foco da polêmica”, comentou outro usuário, citando a repercussão recente envolvendo um vídeo da influenciadora com um macaco.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

Nos últimos dias, Virginia Fonseca também enfrentou críticas após ser acusada por parte da internet de incentivar comentários racistas em um episódio que envolveu Vinícius Júnior. A influenciadora chegou a pedir desculpas publicamente e afirmou que o atleta “não merece passar por isso”.