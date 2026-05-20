CERIMÔNIA

Casamento de Marina Goldfarb em Trancoso aposta em luxo brasileiro, artesanato baiano e cerimônia à beira-mar

Influenciadora e cantora escolheu celebrar união no Rio da Barra com referências da cultura nordestina, decoração artesanal e experiência inspirada na Bahia

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:43

Marina Goldfarb celebra casamento em Trancoso com luxo brasileiro e referências da cultura baiana Crédito: Reprodução

Um dos casamentos mais aguardados do fim de semana promete transformar Trancoso em cenário de uma celebração que mistura luxo, identidade brasileira e referências afetivas da Bahia. A influenciadora e cantora Marina Goldfarb sobe ao altar neste sábado em uma cerimônia intimista, sofisticada e completamente conectada à paisagem natural do litoral baiano.

A celebração acontece no Rio da Barra, um dos cenários mais exclusivos da região, de frente para o mar, e deve reunir cerca de 400 convidados. Mais do que uma festa tradicional, o casamento foi pensado como uma experiência imersiva inspirada na cultura local, na natureza e no artesanato brasileiro.

Vinda de uma família tradicional ligada às lojas Marisa e conhecida há anos por cantar em alguns dos casamentos mais luxuosos do país, Marina Goldfarb decidiu transformar a própria cerimônia em uma homenagem à Bahia e à relação afetiva que construiu com o estado ao longo da vida.

Toda a identidade visual da celebração foi desenhada para dialogar com os elementos naturais de Trancoso. A decoração aposta em flores típicas da região, peças artesanais brasileiras e detalhes feitos manualmente, incluindo lustres de crochê bordados à mão.

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A gastronomia também seguirá a proposta autoral da cerimônia e terá referências diretas da culinária baiana, valorizando ingredientes, sabores e experiências locais.

Nos bastidores, a expectativa é de uma celebração marcada pela estética natural sofisticada que transformou Trancoso em destino frequente de casamentos de luxo nos últimos anos. A escolha do Rio da Barra reforça justamente essa conexão entre exclusividade e paisagem preservada.