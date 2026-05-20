Quem é o piloto que conquistou Paula Fernandes e fez cantora assumir novo romance

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:55
Depois de um período longe dos holofotes quando o assunto era vida amorosa, Paula Fernandes voltou a falar sobre o coração. A cantora confirmou que está vivendo um novo romance e revelou que o relacionamento começou de forma discreta nos últimos meses.
O novo namorado da artista é Daniel Pereira, piloto de jatos executivos que atua em voos internacionais. A informação foi divulgada pelo Portal LeoDias e confirmada pela própria cantora, que descreveu a fase atual como leve e tranquila. “Estamos nos conhecendo melhor, de forma leve e natural. Ainda é tudo muito recente”, afirmou Paula Fernandes ao comentar o relacionamento.
Apesar de manter um perfil mais reservado nas redes sociais, Daniel reúne cerca de 70 mil seguidores e já apareceu em registros ao lado de nomes conhecidos do público, como Gusttavo Lima e Ana Paula Siebert.
Paula Fernandes
O romance surge cerca de dois anos após a cantora ficar solteira. Desde então, Paula vinha mantendo a vida pessoal longe da exposição intensa que marcou fases anteriores da carreira.
Enquanto vive a nova relação, a artista também atravessa um momento de renovação profissional. Conhecida por sucessos como “Pássaro de Fogo” e “Jeito de Mato”, Paula Fernandes segue ampliando a carreira além da música.
Em 2025, ela lançou o EP “SIMPLESmente Eu”, projeto que marcou uma fase mais íntima e conectada às origens da cantora mineira. Já em 2026, Paula se prepara para estrear também como atriz na novela Coração Acelerado.
Ao longo da trajetória, a artista acumulou números expressivos na música brasileira, com milhões de álbuns vendidos, bilhões de reproduções nas plataformas digitais e colaborações internacionais com artistas como Taylor Swift, Shania Twain e Alejandro Sanz.