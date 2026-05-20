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Quem é o piloto que conquistou Paula Fernandes e fez cantora assumir novo romance

Artista confirmou que vive um relacionamento recente com comandante de jatos executivos após dois anos solteira

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:55

Paula Fernandes assume novo romance com piloto de jatos executivos Crédito: Reprodução

Depois de um período longe dos holofotes quando o assunto era vida amorosa, Paula Fernandes voltou a falar sobre o coração. A cantora confirmou que está vivendo um novo romance e revelou que o relacionamento começou de forma discreta nos últimos meses.

O novo namorado da artista é Daniel Pereira, piloto de jatos executivos que atua em voos internacionais. A informação foi divulgada pelo Portal LeoDias e confirmada pela própria cantora, que descreveu a fase atual como leve e tranquila. “Estamos nos conhecendo melhor, de forma leve e natural. Ainda é tudo muito recente”, afirmou Paula Fernandes ao comentar o relacionamento.

Apesar de manter um perfil mais reservado nas redes sociais, Daniel reúne cerca de 70 mil seguidores e já apareceu em registros ao lado de nomes conhecidos do público, como Gusttavo Lima e Ana Paula Siebert.

Paula Fernandes 1 de 10

O romance surge cerca de dois anos após a cantora ficar solteira. Desde então, Paula vinha mantendo a vida pessoal longe da exposição intensa que marcou fases anteriores da carreira.

Enquanto vive a nova relação, a artista também atravessa um momento de renovação profissional. Conhecida por sucessos como “Pássaro de Fogo” e “Jeito de Mato”, Paula Fernandes segue ampliando a carreira além da música.

Em 2025, ela lançou o EP “SIMPLESmente Eu”, projeto que marcou uma fase mais íntima e conectada às origens da cantora mineira. Já em 2026, Paula se prepara para estrear também como atriz na novela Coração Acelerado.