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Sopa de legumes com frango: aprenda receita prática de Daniel Cady para os dias frios

Nutricionista ensinou o passo a passo do prato nutritivo que leva ingredientes simples e ajuda a esquentar no inverno

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:29

Daniel Cady ensina sopa de legumes com frango
Daniel Cady ensina sopa de legumes com frango Crédito: Reprodução/Youtube

O inverno está chegando e os dias frios pedem pratos quentes. Nutritivas e de preparo simples, as receitas de sopas são sempre bem-vindas nessa época, sendo uma excelente opção para quem quer se esquentar nos dias em que a temperatura está mais baixa. O nutricionista Daniel Cady ensinou em seu canal do YouTube a preparar uma versão deste prato que combina legumes com frango.

Com ingredientes que fazem parte do dia a dia das famílias brasileiras, a base da sopa do ex-marido de Ivete Sangalo utiliza cenoura, mandioca, abóbora, quiabo e batata-doce, mas o preparo pode ser adaptado de acordo com o gosto pessoal ou com o que estiver disponível na geladeira.

Daniel Cady e as filhas

Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
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Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram

Como é o preparo da sopa de legumes com frango de Daniel Cady?

Primeiro, é necessário separar os ingredientes:

2 peitos de frango desfiados

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 cebola picada em cubos

1 alho triturado

1 tomate picado em cubos

2 xícaras de mandioca em cubos

2 xícaras de cenoura em cubos

2 xícaras de batata-doce (ou batata comum) em cubos

2 xícaras de abóbora em cubos

1 xícara de quiabo picado

1 colher de chá de cúrcuma

1 pitada de pimenta-do-reino

Sal a gosto

Cheiro-verde

Agora, segue o modo de preparo:

O primeiro passo é cozinhar o frango para desfiá-lo em seguida. Em uma panela grande, refogue o frango já desfiado com um fio de azeite de oliva.

Na sequência, adicione o molho de tomate, a cúrcuma e a pimenta-do-reino, mexendo bem para garantir que a carne permaneça suculenta. Logo depois, inclua a cebola, o alho e o tomate picados em cubinhos para dourar e agregar sabor à base.

Após refogar essa primeira mistura, adicione os legumes respeitando o tempo de cozimento de cada um: comece colocando a mandioca e a cenoura, e cubra com água até o nível dos ingredientes. Tampe a panela e deixe ferver até que eles comecem a amaciar.

Assim que estiverem pré-cozidos, adicione a batata-doce, a abóbora e o quiabo. Complete com mais um pouco de água até cobrir tudo novamente, ajuste o sal se necessário, tampe e deixe cozinhar.

Quando todos os legumes estiverem cozidos al dente, finalize salpicando o cheiro-verde e misture com delicadeza para não desmanchar os ingredientes já prontos. Sirva em um prato fundo e, se preferir, adicione gotas de limão ou acompanhe com torradas integrais.

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Tags:

Frio Receita Inverno Sopa Daniel Cady

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