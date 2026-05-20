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Após ‘Três Graças’, Sophie Charlotte curte férias em família no Japão; confira os registros

Hospedada em hotel de luxo, a atriz aproveitou a quarta-feira (20) para turistar por Tóquio ao lado do filho e do irmão

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de maio de 2026 às 21:08

Sophie Charlotte com seu filho, Otto, e seu irmão, Angelo Wolf
Sophie Charlotte com seu filho, Otto, e seu irmão, Angelo Wolf Crédito: Reprodução/Instagram

Com o encerramento dos trabalhos em "Três Graças", Sophie Charlotte arrumou as malas e embarcou para uma temporada de férias em família no Japão.

A artista dividiu com os seguidores registros da viagem nesta quarta-feira (20), compartilhando os momentos ao lado do irmão, Angelo Wolf, e do filho Otto, fruto de seu antigo casamento com Daniel de Oliveira.

O destino escolhido pela atriz para se hospedar foi Tóquio. Por lá, o trio aproveitou para passear pelos pontos turísticos da cidade, incluindo uma visita ao Kaminarimon Gate (o famoso Portão do Trovão), conhecido por ser uma das imponentes entradas do Templo Senso-ji, o mais antigo da capital japonesa. 

Além dos passeios culturais, Sophie posou para uma selfie e mostrou detalhes da estadia no hotel de luxo onde a família está hospedada. A famosa também usou as redes sociais para publicar fotos do jantar que tiveram no local, que contou com carne Wagyu, considerada a melhor do mundo, e um prato de tiramisu para a sobremesa.

Sophie Charlotte curte férias no Japão com a família

Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram
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Registros de Sophie Charlotte com família no Japão por Reprodução/Instagram

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Tags:

Viagem Férias Sophie Charlotte Três Graças Japão Angelo Wolf Otto

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