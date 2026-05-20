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Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Influenciadora experimentou carne de camelo ao lado da amiga

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 21:50

Virginia está em viagem com a amiga Duda Freire
Virginia está em viagem com a amiga Duda Freire Crédito: Reprodução | Instagram

A viagem de Virginia em Dubai, nos Emirados Árabes tem rendido vários momentos de luxo. Além do relógio de R$ 2 milhões, o que chamou atenção desta vez foi um jantar exóstico, que pasmem: custou mais de R$ 200 mil.

Ao lado da melhor amiga, Duda Freire, Virginia encarou o desafio de provar carne de camelo. Durante o tradicional banquete árabe, Virginia foi surpreendida pela refeição principal. “Galera, o que é isso?”, questionou a empresária de 27 anos ao ver o prato.

Virginia e Duda Freire

Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
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Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram

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A loira disse que ficou com receio em provar a iguaria. “Desculpa, mas eu acho que não vou. Acho que não vai dar para encarar. Parece frango”, brincou ela.

"É uma costela com o tempo deles. O arroz tem muito gosto de erva. Diferente de tudo o que eu já comi", relatou aos fãs.

Ao final, a melhor amiga da influenciadora fez as contas e revelou o valor astronômico da refeição. Segundo Duda, um camelo custa cerca de 150 mil dirhams. Na cotação atual, o valor ultrapassa os R$ 206 mil.

Virginia e sua dupla estão no país a trabalho, mas não abrem mão de vivenciar o luxo e exclusividade da cultura local.

Tags:

Virginia Virginia Fonseca E Duda Freire Duda Freire

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