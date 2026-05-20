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Virginia Fonseca quebra silêncio e pede desculpas por vídeo beijando macaco: 'Jamais faria algo pra humilhar Vini'

Influenciadora disse que conteúdo foi 'infeliz': 'Talvez o momento que eu tenha postado não foi o momento propício pra isso'

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 12:35

Virginia pediu desculpas por vídeo polêmico Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se pronunciou sobre o polêmico vídeo em que aparece beijando um macaco durante um passeio em um zoológico de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A publicação acabou gerando comentários racistas envolvendo Vini Jr., com quem ela acaba de terminar um namoro de sete meses.

A empresária afirmou que não teve a intenção de ofender alguém e lamentou que o conteúdo tenha sido interpretado de forma negativa. "Jamais na minha vida, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, nunca", falou.

Virginia no zoológico em Dubai 1 de 14

Virginia disse que já tinha visitado o mesmo zoológico e que o animal tem o costume de beijar os visitantes. Ela disse que chegou a publicar um conteúdo semelhante no ano passado, quando esteve no local acompanhada das filhas. "Eu beijei o macaco. Ele beija, ele tem um costume, ele chama Mico. E a gente fala: 'Mico, kiss, kiss', e ele beija. Como ele beija a Samara, como ele beija o Thiago".

Em seguida, ela falou diretamente sobre o ex-namorado, e reforçou que sempre apoiou Vini Jr. na luta contra o racismo. "Eu e o Vini, a gente teve uma relação de sete meses muito linda. Então, eu respeito muito essa relação e eu jamais, em hipótese alguma, faria algo pra humilhar ele, pra ofender ele. Nunca, nunca. Isso não faz parte do meu caráter".

A influenciadora, porém, reconheceu que a publicação pode ter acontecido em um momento inadequado e pediu desculpas. "Então, eu tô passando aqui pra pedir perdão mesmo, pra quem se sentiu ofendido com o meu vídeo. Mas saiba que foi o que eu sempre fiz, igual o ano passado eu fiz".

Virgínia se pronunciou após postar um vídeo beijando um macaquinho na boca ontem e ter gerado alguns comentários racistas contra Vini Jr. A influenciadora pediu perdão para quem se sentiu ofendido com a postagem e ressaltou que ano passado fez o mesmo passeio e que talvez tenha… pic.twitter.com/9lfSCjrwEa — Daily do Garotinho (@dailygarotinho) May 20, 2026

"Mas eu entendo que talvez o momento que eu tenha postado não foi o momento propício pra isso. E as pessoas levaram pra outro lado. Mas eu sou totalmente contra essa atitude. Eu nunca na minha vida passou pra minha cabeça que isso iria acontecer. Que eles iriam fazer essa comparação ridícula", continuou.

"Enfim, eu sou totalmente contra todos os comentários que eles estão fazendo. Tô junto com o Vini sempre. Ele é maravilhoso e ele não merece passar por isso, tá bom?", finalizou Virginia.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai 1 de 9

A equipe da influenciadora também emitiu nota oficial e classificou como "desprezível" qualquer tentativa de relacionar o vídeo a atitudes racistas. "Em nenhuma hipótese será aceito que associem a imagem de Virginia Fonseca a uma prática tão desprezível como um ato racista. Isso jamais será tolerado", diz o comunicado.

Segundo o comunicado, Virginia está em Dubai a trabalho e aproveitou o tempo livre para conhecer o zoológico. A experiência, de acordo com a equipe, já teria sido vivida por ela em outras ocasiões, inclusive ao lado dos filhos.

"O problema não é o vídeo, nem a visita ao zoológico. O problema é o pensamento de quem associa um conteúdo típico de um turista ao racismo, ofende, distorce os fatos e transforma preconceito em ‘interpretação’. Quem dissemina esse tipo de ataque está do lado problemático da história", segue a nota.

Leia a nota na íntegra:

"Em nenhuma hipótese será aceito que associem a imagem de Virginia Fonseca a uma prática tão desprezível como um ato racista. Isso jamais será tolerado!

De antemão, repudiamos qualquer ataque, comentário e ofensa de cunho preconceituoso. Isso não é normal e não pode ser normalizado. O errado tem de ser combatido.

O problema não é o vídeo, nem a visita ao zoológico. O problema é o pensamento de quem associa um conteúdo típico de um turista ao racismo, ofende, distorce os fatos e transforma preconceito em “interpretação”. Quem dissemina esse tipo de ataque está do lado problemático da história.

Virginia está em Dubai a negócios e aproveitou o tempo livre para visitar o zoológico, como já fez outras vezes, inclusive na companhia dos filhos. Atraídos pela experiência de contato direto com os animais, prática permitida no local. Como qualquer turista, interagiu com diversas espécies e compartilhou os momentos com seus seguidores.

Se houve algum entendimento fora desse contexto, lamentamos e repudiamos! Ao longo de sua trajetória, Virginia sempre se mostrou livre de preconceito seja ele qual for. Até porque, vive isso todos os dias, por ser uma mulher, independente e dona das próprias vontades."