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Influenciadoras apontadas como pivôs do término entre Virginia e Vini Jr. denunciam ameaças: 'De morte, de raspar nossa cabeça...'

Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula afirmaram que vêm sofrendo ataques nas redes após terem os nomes ligados à separação do casal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:07

Jéssica de Paula, Vini Jr., Virginia e Bruna Pinheiro
Jéssica de Paula, Vini Jr., Virginia e Bruna Pinheiro Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula, apontadas como supostos pivôs do término do namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr., falaram pela primeira vez sobre os ataques que passaram a sofrer nas redes sociais. Elas disseram estão recebendo mensagens de ódio desde que os nomes delas começaram a circular na web após uma viagem a Madri, na Espanha, onde o jogador mora.

Em entrevista ao site Entretêmeio, nesta terça-feira (19), Bruna afirmou que internautas estão enviando ameaças graves, inclusive envolvendo familiares.

"Sobre essas páginas que estão chamando a gente de garota de programa, eu não vou tomar nenhuma medida judicial no momento. É, a única coisa que eu passei para o meu advogado são as ameaças que nós estamos recebendo sobre a nossa família, sobre a nossa integridade, a nossa vida", explicou.

Bruna Pinheiro

Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
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Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram
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Bruna Pinheiro por Reprodução/Instagram

Na sequência, ela detalhou algumas das mensagens recebidas. "Ameaça de raspar nossa cabeça, ameaça de bater na gente, ameaça de ir atrás da nossa família.Sobr essas pessoas, a gente vai entrar, sim, com um processo contra esses fãs, que são fãs da Virgínia e eles estão contra a gente, falando que a gente quer biscoito, falando pra gente sair de cidade, pra a gente deixar a Virgínia em paz, que a gente tem que m... [morrer], aquela palavra que nem posso falar aqui, que vai pegar a gente".

Bruna ainda disse que o advogado já estaria tomando providências sobre o caso. "E aí, sobre tudo isso, meu advogado, que é o Otávio Rolim, ele já está tomando as medidas cabíveis. Inclusive ele é um advogado bem conhecido e ele já está resolvendo tudo isso. Agora, sobre as páginas que estão falando os rumores que nós somos isso, que nós somos aquilo, por enquanto nem pensei em nada sobre isso".

A repercussão começou após Bruna e Jéssica viajarem para Madri, na Espanha, cidade onde Vini Jr. mora. As duas desembarcaram em São Paulo na noite de segunda-feira (18), depois de anteciparem a volta ao Brasil em meio à polêmica.

Jéssica de Paula

Jéssica de Paula por Reprodução/Instagram
Jéssica de Paula por Reprodução/Instagram
Jéssica de Paula por Reprodução/Instagram
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Jéssica de Paula por Reprodução/Instagram

À revista Quem, a equipe das influenciadoras negou qualquer encontro com o jogador ou relação com o fim do namoro. "Foi uma coincidência. A Bruna e a Jéssica não encontraram o Vini Jr., nem a Virginia em Madri. As duas também não foram ao jogo", informou a assessoria.

Jéssica também se pronunciou nas redes sociais e reforçou que a viagem foi feita apenas para comemorar o aniversário das amigas. Segundo ela, a visita ao restaurante de Vini Jr. aconteceu por o local ser considerado um ponto turístico. 

"Eu realmente estou em Madri. Vim em uma viagem de férias com a minha amiga Bruna e a gente veio para aproveitar o nosso aniversário. Também é a minha primeira viagem internacional, nunca estive em Madri. E ontem fomos, sim, ao restaurante do Vini Jr., porque é um ponto turístico aqui da cidade", falou.

"Eu conheço a Virginia desde o começo dela, eu amo a Virginia. Vocês estão me atacando por isso, tá? Mas eu não tenho nada a ver com o término da Virginia e do Vinícius Júnior. Eu não vi eles no restaurante ontem”, disse. "Até porque, se eu tivesse visto a Virginia no restaurante, eu teria pedido uma foto com ela, porque eu gosto muito dela, tá bom?".

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Tags:

Virginia Vini jr. Jessica de Paula Bruna Pinheiro

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