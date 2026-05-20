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Virginia curte vídeo sobre 'luto' após término com Vini Jr.: 'Quem está mal fica duro'

Influenciadora chamou atenção nas redes após interagir com publicação que comentava sua forma de lidar com o fim do namoro com o jogador

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:18

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19) ao curtir um vídeo que comentava a maneira como ela estaria enfrentando o término do namoro com Vini Jr.

A publicação foi feita pelo influenciador Thiago Brava. Na postagem, o criador de conteúdo digital fala sobre a postura da empresária após o fim do relacionamento, anunciado em meio a rumores de traição envolvendo o atleta.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai

Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
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Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram

"É por isso que eu digo para vocês que menina Virginia Fonseca é a maior cabelinho para trás feminina do Brasil. Curtiu suas 24 horas de luto pós-término e falou: ‘Preciso esfriar a cabeça’", disse ele no vídeo. "Ela pegou seu próprio avião, seu próprio cartão e falou: ‘Vou ali em Dubai fazer minhas comprinhas’. E meteu esse relógio cravejado de diamantes", completou.

O comentário faz referência ao relógio de luxo adquirido por Virginia nesta terça-feira (19). O modelo, da grife suíça Richard Mille, pode chegar a R$ 2 milhões. A influenciadora escolheu uma versão vermelha da peça.

Postagem curtida por Virginia
Postagem curtida por Virginia Crédito: Reprodução/Instagram

No fim do vídeo, Thiago Brava ainda comentou sobre as diferentes formas de lidar com o término. "Cada um sofre de um jeito. Não vou nem mandar um ‘fica bem’, porque quem está mal, meu amigo, fica duro", afirmou, fazendo referência ao comunicado publicado por Vini Jr. na segunda-feira (18).

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Tags:

Virginia Vini jr.

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