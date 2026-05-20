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Virginia curte vídeo sobre 'luto' após término com Vini Jr.: 'Quem está mal fica duro'

Influenciadora chamou atenção nas redes após interagir com publicação que comentava sua forma de lidar com o fim do namoro com o jogador

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:18

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19) ao curtir um vídeo que comentava a maneira como ela estaria enfrentando o término do namoro com Vini Jr.

A publicação foi feita pelo influenciador Thiago Brava. Na postagem, o criador de conteúdo digital fala sobre a postura da empresária após o fim do relacionamento, anunciado em meio a rumores de traição envolvendo o atleta.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai 1 de 9

"É por isso que eu digo para vocês que menina Virginia Fonseca é a maior cabelinho para trás feminina do Brasil. Curtiu suas 24 horas de luto pós-término e falou: ‘Preciso esfriar a cabeça’", disse ele no vídeo. "Ela pegou seu próprio avião, seu próprio cartão e falou: ‘Vou ali em Dubai fazer minhas comprinhas’. E meteu esse relógio cravejado de diamantes", completou.

O comentário faz referência ao relógio de luxo adquirido por Virginia nesta terça-feira (19). O modelo, da grife suíça Richard Mille, pode chegar a R$ 2 milhões. A influenciadora escolheu uma versão vermelha da peça.

Postagem curtida por Virginia Crédito: Reprodução/Instagram