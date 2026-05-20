Virginia curte vídeo sobre 'luto' após término com Vini Jr.: 'Quem está mal fica duro'

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Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:18
Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19) ao curtir um vídeo que comentava a maneira como ela estaria enfrentando o término do namoro com Vini Jr.
A publicação foi feita pelo influenciador Thiago Brava. Na postagem, o criador de conteúdo digital fala sobre a postura da empresária após o fim do relacionamento, anunciado em meio a rumores de traição envolvendo o atleta.
Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai
"É por isso que eu digo para vocês que menina Virginia Fonseca é a maior cabelinho para trás feminina do Brasil. Curtiu suas 24 horas de luto pós-término e falou: ‘Preciso esfriar a cabeça’", disse ele no vídeo. "Ela pegou seu próprio avião, seu próprio cartão e falou: ‘Vou ali em Dubai fazer minhas comprinhas’. E meteu esse relógio cravejado de diamantes", completou.
O comentário faz referência ao relógio de luxo adquirido por Virginia nesta terça-feira (19). O modelo, da grife suíça Richard Mille, pode chegar a R$ 2 milhões. A influenciadora escolheu uma versão vermelha da peça.
No fim do vídeo, Thiago Brava ainda comentou sobre as diferentes formas de lidar com o término. "Cada um sofre de um jeito. Não vou nem mandar um ‘fica bem’, porque quem está mal, meu amigo, fica duro", afirmou, fazendo referência ao comunicado publicado por Vini Jr. na segunda-feira (18).