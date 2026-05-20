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Como é o apartamento luxuoso de Isabel Teixeira, a Pilar de 'Quem Ama Cuida'

Atriz abriu as portas do imóvel em São Paulo e mostrou coleção rara de livros, discos e objetos ligados à trajetória da família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:00

Apartamento mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz Crédito: Reprodução

Longe da atmosfera sombria e manipuladora de Pilar em Quem Ama Cuida, Isabel Teixeira vive em um apartamento cercado por arte, música, livros e memórias afetivas. A atriz abriu as portas do imóvel onde mora, em São Paulo, para uma gravação do canal GNT e revelou detalhes do espaço que traduz sua ligação intensa com cultura, literatura e história familiar.

Conhecida atualmente por interpretar a nova vilã da novela das 9 da Globo, Isabel mostrou ambientes repletos de personalidade, com estantes cheias de livros raros, coleção de discos e objetos herdados da família. O apartamento chama atenção pelo clima aconchegante e pela estética sofisticada sem exageros, misturando referências artísticas e lembranças pessoais.

Entre os itens exibidos pela atriz estão exemplares autografados por Guimarães Rosa, além de discos do pai, o cantor e compositor Renato Teixeira. A literatura ocupa papel central no imóvel, com livros espalhados por diferentes ambientes da casa.

Durante a visita, Isabel contou que a relação com a arte começou ainda na infância, muito influenciada pelos avós e pelo pai. O espaço também reúne objetos ligados ao processo criativo da atriz, incluindo cadernos usados na preparação de personagens marcantes da carreira, como Maria Bruaca, de Pantanal.

Apartamento de Isabel Teixeira

Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução
Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução
Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução
Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução
Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução
Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução
Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução
Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução
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Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução
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Apartamento de Isabel Teixeira mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz por Reprodução

A música aparece como outro elemento forte no apartamento. Além da coleção de vinis, a atriz mostrou um piano que pertenceu à avó e revelou o hábito de transformar o ambiente doméstico em um espaço de inspiração artística.

Na televisão, Isabel Teixeira vive atualmente Pilar, irmã de Arthur Brandão, personagem de Antônio Fagundes em Quem Ama Cuida. Ambiciosa e interessada na fortuna da família, a personagem marca a estreia da atriz como vilã no horário nobre da Globo. “Novela das 6, das 7 e das 9 são muito diferentes. Todas têm linguagem e ritmos próprios”, afirmou a atriz em entrevista ao gshow ao comentar o novo desafio.

O apartamento da artista acabou chamando atenção nas redes sociais pela mistura de sofisticação, memória afetiva e atmosfera cultural, distante do padrão minimalista adotado por muitos famosos.

Tags:

Quem ama Cuida Isabel Teixeira

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