CASA DOS FAMOSOS

Como é o apartamento luxuoso de Isabel Teixeira, a Pilar de 'Quem Ama Cuida'

Atriz abriu as portas do imóvel em São Paulo e mostrou coleção rara de livros, discos e objetos ligados à trajetória da família

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:00

Apartamento mistura livros raros, discos e objetos ligados à trajetória artística da atriz Crédito: Reprodução

Longe da atmosfera sombria e manipuladora de Pilar em Quem Ama Cuida, Isabel Teixeira vive em um apartamento cercado por arte, música, livros e memórias afetivas. A atriz abriu as portas do imóvel onde mora, em São Paulo, para uma gravação do canal GNT e revelou detalhes do espaço que traduz sua ligação intensa com cultura, literatura e história familiar.

Conhecida atualmente por interpretar a nova vilã da novela das 9 da Globo, Isabel mostrou ambientes repletos de personalidade, com estantes cheias de livros raros, coleção de discos e objetos herdados da família. O apartamento chama atenção pelo clima aconchegante e pela estética sofisticada sem exageros, misturando referências artísticas e lembranças pessoais.

Entre os itens exibidos pela atriz estão exemplares autografados por Guimarães Rosa, além de discos do pai, o cantor e compositor Renato Teixeira. A literatura ocupa papel central no imóvel, com livros espalhados por diferentes ambientes da casa.

Durante a visita, Isabel contou que a relação com a arte começou ainda na infância, muito influenciada pelos avós e pelo pai. O espaço também reúne objetos ligados ao processo criativo da atriz, incluindo cadernos usados na preparação de personagens marcantes da carreira, como Maria Bruaca, de Pantanal.

Apartamento de Isabel Teixeira 1 de 12

A música aparece como outro elemento forte no apartamento. Além da coleção de vinis, a atriz mostrou um piano que pertenceu à avó e revelou o hábito de transformar o ambiente doméstico em um espaço de inspiração artística.

Na televisão, Isabel Teixeira vive atualmente Pilar, irmã de Arthur Brandão, personagem de Antônio Fagundes em Quem Ama Cuida. Ambiciosa e interessada na fortuna da família, a personagem marca a estreia da atriz como vilã no horário nobre da Globo. “Novela das 6, das 7 e das 9 são muito diferentes. Todas têm linguagem e ritmos próprios”, afirmou a atriz em entrevista ao gshow ao comentar o novo desafio.