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Luana Piovani ironiza Virginia após polêmica com Vini Jr.

Atriz comentou repercussão do término entre a influenciadora e o jogador e também citou vídeo envolvendo um macaco

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:24

Luana Piovani comentou polêmicas Crédito: Reprodução

A atriz Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (20) ao comentar as recentes polêmicas envolvendo Virginia Fonseca e Vinícius Júnior. A artista ironizou tanto a repercussão do término do casal quanto o vídeo compartilhado por Virginia durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A discussão ganhou força após uma declaração pública de Vini Jr. sobre o fim do relacionamento. O jogador desejou que Virginia “ficasse bem”, frase que rapidamente viralizou nas redes sociais e virou alvo de memes e comentários de internautas.

Luana Piovani 1 de 11

Pouco depois, Luana Piovani resolveu entrar no assunto e debochou da situação em vídeos publicados nas redes sociais.

“A outra, coitada, recebeu uma mensagem que parecia um ‘obrigado pelos seus serviços prestados’ no fim do namoro. Recebi isso tudo ontem, aí ela vai lá e faz um vídeo com um macaco. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o mundo?”, afirmou a atriz.

A nova polêmica envolvendo Virginia começou após a influenciadora publicar um vídeo em que aparece beijando um macaco durante a viagem internacional. Na legenda, ela escreveu: “Que pegada foi essa”. A publicação gerou críticas nas redes sociais, e alguns usuários apontaram que o conteúdo poderia incentivar comentários racistas direcionados a Vinícius Júnior.