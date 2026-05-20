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Luana Piovani ironiza Virginia após polêmica com Vini Jr.

Atriz comentou repercussão do término entre a influenciadora e o jogador e também citou vídeo envolvendo um macaco

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:24

Luana Piovani comentou polêmicas
Luana Piovani comentou polêmicas Crédito: Reprodução

A atriz Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (20) ao comentar as recentes polêmicas envolvendo Virginia Fonseca e Vinícius Júnior. A artista ironizou tanto a repercussão do término do casal quanto o vídeo compartilhado por Virginia durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A discussão ganhou força após uma declaração pública de Vini Jr. sobre o fim do relacionamento. O jogador desejou que Virginia “ficasse bem”, frase que rapidamente viralizou nas redes sociais e virou alvo de memes e comentários de internautas.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
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Luana Piovani por Reprodução

Pouco depois, Luana Piovani resolveu entrar no assunto e debochou da situação em vídeos publicados nas redes sociais.

“A outra, coitada, recebeu uma mensagem que parecia um ‘obrigado pelos seus serviços prestados’ no fim do namoro. Recebi isso tudo ontem, aí ela vai lá e faz um vídeo com um macaco. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o mundo?”, afirmou a atriz.

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A nova polêmica envolvendo Virginia começou após a influenciadora publicar um vídeo em que aparece beijando um macaco durante a viagem internacional. Na legenda, ela escreveu: “Que pegada foi essa”. A publicação gerou críticas nas redes sociais, e alguns usuários apontaram que o conteúdo poderia incentivar comentários racistas direcionados a Vinícius Júnior.

Desde que o término foi anunciado, no último dia 15, fãs seguem acompanhando trocas de indiretas, especulações e repercussões envolvendo o ex-casal. A fala de Luana Piovani também dividiu opiniões e rapidamente passou a circular entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

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