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Frase do dia da Psicologia: 'Solidão não é a ausência de pessoas' - a reflexão atribuída a Carl Jung sobre desconexão emocional

O pensamento associado ao psiquiatra suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre relações superficiais, dificuldade de se sentir compreendido e sensação de vazio mesmo perto de outras pessoas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:00

Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça.
Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. Crédito: Reprodução

Nem toda solidão acontece no silêncio ou no isolamento. Muitas vezes, ela aparece em ambientes cheios, conversas comuns e relações aparentemente próximas. A frase atribuída a Carl Jung atravessou gerações justamente porque descreve uma sensação cada vez mais comum: sentir que ninguém realmente entende aquilo que se passa por dentro.

O pensamento associado ao criador da psicologia analítica sugere que a solidão emocional não depende apenas da presença física de outras pessoas. Ela também nasce da dificuldade de comunicar sentimentos profundos, inseguranças, medos e pensamentos que parecem importantes demais para permanecer guardados.

10 curiosidades sobre Carl Jung

Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. por Reprodução
Muitas teorias de Jung influenciaram testes modernos de personalidade. por Reprodução
O psiquiatra tinha interesse por espiritualidade e temas considerados místicos. por Reprodução
Jung estudou religiões, mitologias e símbolos de diferentes culturas ao longo da vida. por Reprodução
Carl Jung defendia que autoconhecimento era essencial para o amadurecimento emocional. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Jung continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Jung acreditava que sonhos revelam aspectos profundos da mente humana. por Reprodução
Jung trabalhou ao lado de Freud no início da carreira, mas os dois romperam anos depois por divergências teóricas. por Reprodução
Carl Jung foi um dos principais nomes da psicologia analítica no século 20. por Reprodução
O psiquiatra criou conceitos famosos como “inconsciente coletivo” e “arquétipos”. por Reprodução
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Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por conexões rápidas, excesso de interações digitais e relações cada vez mais superficiais. Em muitos casos, as pessoas conversam o dia inteiro, mas ainda sentem falta de vínculo emocional verdadeiro.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho, evitar falar sobre o que realmente incomoda por medo de julgamento ou perceber que algumas emoções parecem impossíveis de explicar completamente.

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Frase do dia da Psicologia: 'Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, certifique-se de que você não está cercado de idiotas' - a reflexão de Freud sobre relações desgastantes

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse tipo de sensação à dificuldade moderna de criar conexões profundas em meio à rotina acelerada e ao excesso de estímulos.

O pensamento atribuído a Jung também conversa com a necessidade humana de pertencimento. Mais do que companhia, muitas pessoas buscam sentir que podem ser vistas emocionalmente sem precisar esconder partes importantes de si mesmas.

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Frase do dia da Filosofia: 'Muitas vezes temos mais medo do que dor' - o pensamento de Sêneca sobre sofrimento antecipado

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo onde nunca foi tão fácil se conectar com outras pessoas, muita gente ainda convive com a sensação silenciosa de não conseguir realmente ser compreendida.

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