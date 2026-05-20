Frase do dia da Psicologia: 'Solidão não é a ausência de pessoas' - a reflexão atribuída a Carl Jung sobre desconexão emocional

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:00
Nem toda solidão acontece no silêncio ou no isolamento. Muitas vezes, ela aparece em ambientes cheios, conversas comuns e relações aparentemente próximas. A frase atribuída a Carl Jung atravessou gerações justamente porque descreve uma sensação cada vez mais comum: sentir que ninguém realmente entende aquilo que se passa por dentro.
O pensamento associado ao criador da psicologia analítica sugere que a solidão emocional não depende apenas da presença física de outras pessoas. Ela também nasce da dificuldade de comunicar sentimentos profundos, inseguranças, medos e pensamentos que parecem importantes demais para permanecer guardados.
10 curiosidades sobre Carl Jung
A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por conexões rápidas, excesso de interações digitais e relações cada vez mais superficiais. Em muitos casos, as pessoas conversam o dia inteiro, mas ainda sentem falta de vínculo emocional verdadeiro.
Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho, evitar falar sobre o que realmente incomoda por medo de julgamento ou perceber que algumas emoções parecem impossíveis de explicar completamente.
Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse tipo de sensação à dificuldade moderna de criar conexões profundas em meio à rotina acelerada e ao excesso de estímulos.
O pensamento atribuído a Jung também conversa com a necessidade humana de pertencimento. Mais do que companhia, muitas pessoas buscam sentir que podem ser vistas emocionalmente sem precisar esconder partes importantes de si mesmas.
Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo onde nunca foi tão fácil se conectar com outras pessoas, muita gente ainda convive com a sensação silenciosa de não conseguir realmente ser compreendida.