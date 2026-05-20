REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Solidão não é a ausência de pessoas' - a reflexão atribuída a Carl Jung sobre desconexão emocional

O pensamento associado ao psiquiatra suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre relações superficiais, dificuldade de se sentir compreendido e sensação de vazio mesmo perto de outras pessoas

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:00

Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. Crédito: Reprodução

Nem toda solidão acontece no silêncio ou no isolamento. Muitas vezes, ela aparece em ambientes cheios, conversas comuns e relações aparentemente próximas. A frase atribuída a Carl Jung atravessou gerações justamente porque descreve uma sensação cada vez mais comum: sentir que ninguém realmente entende aquilo que se passa por dentro.

O pensamento associado ao criador da psicologia analítica sugere que a solidão emocional não depende apenas da presença física de outras pessoas. Ela também nasce da dificuldade de comunicar sentimentos profundos, inseguranças, medos e pensamentos que parecem importantes demais para permanecer guardados.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por conexões rápidas, excesso de interações digitais e relações cada vez mais superficiais. Em muitos casos, as pessoas conversam o dia inteiro, mas ainda sentem falta de vínculo emocional verdadeiro.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho, evitar falar sobre o que realmente incomoda por medo de julgamento ou perceber que algumas emoções parecem impossíveis de explicar completamente.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse tipo de sensação à dificuldade moderna de criar conexões profundas em meio à rotina acelerada e ao excesso de estímulos.

O pensamento atribuído a Jung também conversa com a necessidade humana de pertencimento. Mais do que companhia, muitas pessoas buscam sentir que podem ser vistas emocionalmente sem precisar esconder partes importantes de si mesmas.