REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, certifique-se de que você não está cercado de idiotas' - a reflexão de Freud sobre relações desgastantes

O pensamento associado ao criador da psicanálise continua viralizando nas redes ao falar sobre convivências tóxicas, desgaste emocional e impacto das relações na saúde mental

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:51

Freud deixou Viena em 1938 para fugir da perseguição nazista. Crédito: Reprodução

Algumas pessoas conseguem transformar qualquer ambiente em um lugar emocionalmente cansativo. Críticas constantes, manipulação, grosseria e falta de empatia acabam afetando o humor, a autoestima e até a forma como alguém passa a enxergar a própria vida. A frase atribuída a Sigmund Freud atravessou gerações justamente por tocar nesse desgaste provocado pelas relações humanas.

Embora a autoria exata da frase seja discutida, o pensamento costuma ser associado às reflexões de Freud sobre comportamento humano, convivência e impactos emocionais causados pelo ambiente ao redor.

10 curiosidades sobre Sigmund Freud 1 de 10

A ideia central da frase sugere que nem todo sofrimento emocional nasce exclusivamente dentro da própria pessoa. Em muitos casos, ambientes tóxicos, relações desgastantes e convivências abusivas acabam influenciando diretamente o estado emocional de alguém.

A reflexão continua atual principalmente em uma época marcada por excesso de cobranças, relações superficiais e dificuldade de estabelecer limites emocionais. Muitas pessoas passam anos acreditando que o problema está apenas nelas, quando parte do desgaste vem justamente das relações que mantêm.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Ambientes de trabalho hostis, amizades desequilibradas, relações familiares desgastantes ou convivências marcadas por críticas constantes podem provocar cansaço emocional contínuo.

Especialistas em comportamento frequentemente destacam a importância do ambiente emocional para a saúde mental. Relações saudáveis tendem a fortalecer autoestima, segurança e sensação de pertencimento, enquanto convivências tóxicas podem aumentar estresse, insegurança e sofrimento psicológico.