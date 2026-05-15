REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O homem pode suportar quase tudo, exceto a falta de sentido' - a reflexão de Viktor Frankl sobre propósito e sofrimento

O pensamento do psiquiatra austríaco continua sendo compartilhado ao falar sobre vazio emocional, rotina automática e a necessidade humana de encontrar significado na própria vida

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 04:00

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Existem momentos em que o cansaço parece ir além do físico. Mesmo com rotina organizada, trabalho, estudos e compromissos em dia, muita gente ainda convive com a sensação de vazio ou desconexão. A reflexão de Viktor Frankl atravessou gerações justamente por tentar explicar esse sentimento.

Criador da logoterapia, linha da psicologia voltada para a busca de sentido da vida, Frankl defendia que o ser humano possui uma necessidade profunda de encontrar propósito naquilo que vive. Para ele, o sofrimento se torna mais difícil quando alguém sente que nada faz sentido.

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A ideia ganhou ainda mais força por causa da própria trajetória do psiquiatra. Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e transformou parte dessa experiência no livro Em Busca de Sentido, considerado um dos mais influentes da psicologia moderna.

A reflexão continua atual em uma época marcada por excesso de estímulos, produtividade constante e relações aceleradas. Em muitos casos, as pessoas conseguem cumprir tarefas diárias, mas ainda sentem dificuldade de encontrar satisfação emocional genuína.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Trabalhar sem identificação, viver apenas para cumprir obrigações, manter relações superficiais ou seguir metas impostas por outras pessoas pode gerar sensação de esgotamento mesmo quando aparentemente “está tudo bem”.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam pensamentos de Frankl à importância de desenvolver propósito individual, vínculos emocionais verdadeiros e conexão com valores pessoais.

A ideia não significa que a vida precise ser extraordinária o tempo inteiro. Para Frankl, significado também pode existir em pequenas experiências, afetos, projetos simples e momentos cotidianos.