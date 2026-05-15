TAROT & SIGNOS

Maré de abundância chega para 3 signos nesta sexta (15)

Leitura indica oportunidades financeiras, crescimento pessoal e sensação de alívio para alguns nativos do zodíaco

Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (15) chega com uma energia mais favorável para quem vinha esperando respostas, estabilidade ou uma mudança concreta na rotina. Nas leituras do tarot do dia, três signos aparecem cercados por cartas ligadas à prosperidade, reconhecimento e abertura de caminhos, formando uma verdadeira maré de abundância ao longo das próximas horas.

Em tempos de ansiedade financeira e cobranças constantes, previsões ligadas ao tarot costumam chamar atenção justamente por dialogarem com desejos comuns da vida cotidiana, como segurança, equilíbrio emocional e oportunidades inesperadas. Desta vez, as cartas apontam um cenário mais positivo para Touro, Escorpião e Aquário.

Para Touro, a carta do Sol aparece indicando clareza e crescimento gradual. O período favorece decisões relacionadas a dinheiro, trabalho e projetos pessoais que estavam travados. Pequenas conquistas tendem a ganhar mais importância nos próximos dias, especialmente para quem vinha se sentindo estagnado.

Perfume ideal para Touro 1 de 4

Já Escorpião surge acompanhado da carta da Imperatriz, tradicionalmente associada à abundância, fertilidade de ideias e fortalecimento da autoestima. O momento favorece negociações, relações profissionais e iniciativas que dependem de confiança pessoal para sair do papel.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Enquanto isso, Aquário aparece sob influência da carta da Roda da Fortuna, símbolo clássico de viradas inesperadas e mudanças positivas de ciclo. A leitura sugere notícias capazes de alterar o humor do dia, principalmente em assuntos ligados à vida financeira e ao reconhecimento profissional.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10

Mesmo para quem não acompanha tarot com frequência, o interesse por esse tipo de conteúdo cresceu nos últimos anos nas redes sociais e em portais de comportamento. Em muitos casos, as interpretações funcionam também como um convite à observação da própria rotina, ajudando pessoas a perceber padrões emocionais e momentos de transformação.