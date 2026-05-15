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Maré de abundância chega para 3 signos nesta sexta (15)

Leitura indica oportunidades financeiras, crescimento pessoal e sensação de alívio para alguns nativos do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (15) chega com uma energia mais favorável para quem vinha esperando respostas, estabilidade ou uma mudança concreta na rotina. Nas leituras do tarot do dia, três signos aparecem cercados por cartas ligadas à prosperidade, reconhecimento e abertura de caminhos, formando uma verdadeira maré de abundância ao longo das próximas horas.

Em tempos de ansiedade financeira e cobranças constantes, previsões ligadas ao tarot costumam chamar atenção justamente por dialogarem com desejos comuns da vida cotidiana, como segurança, equilíbrio emocional e oportunidades inesperadas. Desta vez, as cartas apontam um cenário mais positivo para Touro, Escorpião e Aquário.

Para Touro, a carta do Sol aparece indicando clareza e crescimento gradual. O período favorece decisões relacionadas a dinheiro, trabalho e projetos pessoais que estavam travados. Pequenas conquistas tendem a ganhar mais importância nos próximos dias, especialmente para quem vinha se sentindo estagnado.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Já Escorpião surge acompanhado da carta da Imperatriz, tradicionalmente associada à abundância, fertilidade de ideias e fortalecimento da autoestima. O momento favorece negociações, relações profissionais e iniciativas que dependem de confiança pessoal para sair do papel.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Enquanto isso, Aquário aparece sob influência da carta da Roda da Fortuna, símbolo clássico de viradas inesperadas e mudanças positivas de ciclo. A leitura sugere notícias capazes de alterar o humor do dia, principalmente em assuntos ligados à vida financeira e ao reconhecimento profissional.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

Mesmo para quem não acompanha tarot com frequência, o interesse por esse tipo de conteúdo cresceu nos últimos anos nas redes sociais e em portais de comportamento. Em muitos casos, as interpretações funcionam também como um convite à observação da própria rotina, ajudando pessoas a perceber padrões emocionais e momentos de transformação.

A energia desta sexta-feira aponta menos para ganhos imediatos e mais para movimentos que começam a reorganizar áreas importantes da vida. Em comum, os três signos atravessam um período em que escolhas simples podem abrir espaço para mudanças mais consistentes nas próximas semanas.

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