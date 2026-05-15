NOVELA DAS 7

Falsidade, promessa de vingança e pedido marcam capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta (15 de maio)

No capítulo de hoje Alana se aproxima de Alaorzinho e o vê com outros olhos

Felipe Sena

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:30

Alaorzinho e Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

O capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (15) é marcado por vários acontecimentos que marcam decisões importantes na vida de vários personagens.

Alana (Cleo Pires) abre os olhos para Alaorzinho (Daniel de Oliveira), e gosta de saber que o empresário se separou de Zilá (Leandra Leal), e a vilã pensa em um plano para como se reaproximar dos Amaral, e tenta conquistar a simpatia de Zuzu (Elisa Lucinda).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Já Naiane (Isabelle Drummond) se decepciona com João Raul (Filipe Bragança) e cada vez mais admira Gael (Luiz André Frambach). Talita (Luellem de Castro) prejudica a imagem da patricinha, que afirma que se vingará da influencer.

Ainda no capítulo, Blake (Spencer Callahan) garante a Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) que investirá na carreira das duas. No final, Alaorzinho se surpreende com o pedido de Alana para Agrado e Eduarda se apresentarem em seu festival.