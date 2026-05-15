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Falsidade, promessa de vingança e pedido marcam capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta (15 de maio)

No capítulo de hoje Alana se aproxima de Alaorzinho e o vê com outros olhos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:30

Alaorzinho e Janete em 'Coração Acelerado'
Alaorzinho e Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

O capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (15) é marcado por vários acontecimentos que marcam decisões importantes na vida de vários personagens.

Alana (Cleo Pires) abre os olhos para Alaorzinho (Daniel de Oliveira), e gosta de saber que o empresário se separou de Zilá (Leandra Leal), e a vilã pensa em um plano para como se reaproximar dos Amaral, e tenta conquistar a simpatia de Zuzu (Elisa Lucinda).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Já Naiane (Isabelle Drummond) se decepciona com João Raul (Filipe Bragança) e cada vez mais admira Gael (Luiz André Frambach). Talita (Luellem de Castro) prejudica a imagem da patricinha, que afirma que se vingará da influencer.

Ainda no capítulo, Blake (Spencer Callahan) garante a Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) que investirá na carreira das duas. No final, Alaorzinho se surpreende com o pedido de Alana para Agrado e Eduarda se apresentarem em seu festival.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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