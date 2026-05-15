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Fátima Bernardes abre o jogo sobre rotina após a saída dos filhos de casa: 'Era bom chegar em casa exausta e não precisar dar atenção'

Jornalista contou que a nova fase a levou a reorganizar o dia a dia e a priorizar mais a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:20

Fátima Bernardes
Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes viveu uma saída gradual dos três filhos de casa. O primeiro foi Vinícius Bonemer, que mora na França desde 2020, após estudar Engenharia da Computação na PUC-Rio e seguir os estudos no exterior. Depois, Laura Bonemer, que também se mudou para o país europeu após concluir a graduação em Psicologia. Por fim, em 2023, foi a vez de Bia Bonemer decidir deixar a casa da mãe e morar sozinha, encerrando um ciclo importante dentro da rotina da apresentadora.

Três anos depois da mudança da filha, Fátima falou à Quem sobre a adaptação à nova fase, a sensação de liberdade e a chamada síndrome do ninho vazio. "Eu não tive aquela [característica da] síndrome de ficar deprimida", explicou Fátima. "“[Mas] eu imaginava que quem passava por isso era uma pessoa que se dedicou só à criação dos filhos, sem uma vida própria. E eu tinha uma vida própria, muitos amigos".

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

Ainda assim, ela reconhece que a mudança trouxe um impacto emocional importante. "Existe a sensação de que uma fase se fechou. Você concluiu mais uma etapa da sua vida e o que você faz com o resto da sua vida? Começa a se readaptar".

Com o tempo, a jornalista passou a enxergar os efeitos dessa nova configuração familiar de forma mais equilibrada, entre perdas e ganhos. "Eu seria hipócrita se dissesse que não tinha dias em que era bom chegar em casa exausta e não precisar dar atenção, compartilhar", confessou, aos risos. "Acho que ela [Bia] também deve ter sentido isso".

Segundo Fátima, a distância acabou fortalecendo ainda mais a relação com a filha. "Em dois anos, a gente se aproximou muito. Temos mais troca e convívio", afirmou. Hoje, mãe e filha criaram novos rituais e até compartilham a mesma personal trainer. "Café da manhã, ela me chama para sair, leva quentinha", contou a apresentadora.

Bia Bonemer

Bia Bonemer por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer e Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer se fantasia dos pais, Fátima Bernardes e William Bonner, ao lado do namorado por Reprodução/Instagram
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Bia Bonemer por Reprodução/Instagram

Bia também refletiu sobre a mudança na dinâmica entre as duas. "Ter menos contato faz com que esses contatos sejam de mais qualidade", disse. "Quando você mora junto, pensa: ‘Ah, qualquer outro momento do dia vou estar aqui também’. Agora não. Você valoriza mais o momento".

Fátima também revelou que precisou aprender a respeitar mais o espaço da filha. "Continuo sendo a mesma mãe. Só me policio mais", disse. "Antes, ela estava na rua e eu mandava mensagem perguntando que horas ia chegar… algumas mensagens, várias", brincou.

Para a apresentadora, ver a filha morando sozinha foi importante também para o amadurecimento dela. "Eu não tive essa experiência e acho muito legal antes de morar com alguém. É uma experiência que faz crescer".

A nova fase, segundo Fátima, trouxe ainda uma redescoberta pessoal. Pela primeira vez em muitos anos, ela passou a organizar a própria rotina de acordo com seus desejos e necessidades. "Antes, eu fazia tudo condicionada aos horários deles", contou. "A partir do momento que eles não estão, eu faço meu roteiro. Minhas escolhas".

Ao refletir sobre o legado que gostaria de deixar como mulher e mãe, a jornalista destacou a importância de viver fiel às próprias verdades. "Espero que as pessoas saibam que o que eu faço é com a minha verdade, a maior verdade possível -- a minha, não a de ninguém mais, só a minha", afirmou.

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Tags:

Fátima Bernardes bia Bonemer

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