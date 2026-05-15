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Fátima Bernardes abre o jogo sobre rotina após a saída dos filhos de casa: 'Era bom chegar em casa exausta e não precisar dar atenção'

Jornalista contou que a nova fase a levou a reorganizar o dia a dia e a priorizar mais a própria vida

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:20

Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes viveu uma saída gradual dos três filhos de casa. O primeiro foi Vinícius Bonemer, que mora na França desde 2020, após estudar Engenharia da Computação na PUC-Rio e seguir os estudos no exterior. Depois, Laura Bonemer, que também se mudou para o país europeu após concluir a graduação em Psicologia. Por fim, em 2023, foi a vez de Bia Bonemer decidir deixar a casa da mãe e morar sozinha, encerrando um ciclo importante dentro da rotina da apresentadora.

Três anos depois da mudança da filha, Fátima falou à Quem sobre a adaptação à nova fase, a sensação de liberdade e a chamada síndrome do ninho vazio. "Eu não tive aquela [característica da] síndrome de ficar deprimida", explicou Fátima. "“[Mas] eu imaginava que quem passava por isso era uma pessoa que se dedicou só à criação dos filhos, sem uma vida própria. E eu tinha uma vida própria, muitos amigos".

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

Ainda assim, ela reconhece que a mudança trouxe um impacto emocional importante. "Existe a sensação de que uma fase se fechou. Você concluiu mais uma etapa da sua vida e o que você faz com o resto da sua vida? Começa a se readaptar".

Com o tempo, a jornalista passou a enxergar os efeitos dessa nova configuração familiar de forma mais equilibrada, entre perdas e ganhos. "Eu seria hipócrita se dissesse que não tinha dias em que era bom chegar em casa exausta e não precisar dar atenção, compartilhar", confessou, aos risos. "Acho que ela [Bia] também deve ter sentido isso".

Segundo Fátima, a distância acabou fortalecendo ainda mais a relação com a filha. "Em dois anos, a gente se aproximou muito. Temos mais troca e convívio", afirmou. Hoje, mãe e filha criaram novos rituais e até compartilham a mesma personal trainer. "Café da manhã, ela me chama para sair, leva quentinha", contou a apresentadora.

Bia Bonemer 1 de 5

Bia também refletiu sobre a mudança na dinâmica entre as duas. "Ter menos contato faz com que esses contatos sejam de mais qualidade", disse. "Quando você mora junto, pensa: ‘Ah, qualquer outro momento do dia vou estar aqui também’. Agora não. Você valoriza mais o momento".

Fátima também revelou que precisou aprender a respeitar mais o espaço da filha. "Continuo sendo a mesma mãe. Só me policio mais", disse. "Antes, ela estava na rua e eu mandava mensagem perguntando que horas ia chegar… algumas mensagens, várias", brincou.

Para a apresentadora, ver a filha morando sozinha foi importante também para o amadurecimento dela. "Eu não tive essa experiência e acho muito legal antes de morar com alguém. É uma experiência que faz crescer".

A nova fase, segundo Fátima, trouxe ainda uma redescoberta pessoal. Pela primeira vez em muitos anos, ela passou a organizar a própria rotina de acordo com seus desejos e necessidades. "Antes, eu fazia tudo condicionada aos horários deles", contou. "A partir do momento que eles não estão, eu faço meu roteiro. Minhas escolhas".