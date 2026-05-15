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Dumi organiza plano de fuga para Omar em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (15)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:00

Na novela da TV Globo, 'A nobreza do amor', Omar (Rodrigo Simas) sobrevive
Na novela da TV Globo, 'A nobreza do amor', Omar (Rodrigo Simas) sobrevive Crédito: Reprodução

No capítulo desta sexta (15), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., nem tudo são flores. Após a primeira noite de amor, Alika e Tonho brigam. O rapaz, sempre desconfiado, confronta a amada sobre sua proximidade com Mirinho, o que gera um bate-boca acalorado. No final, o arrependimento bate e Tonho implora por perdão, mas o clima de desconfiança já foi plantado.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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Enquanto os pombinhos se desentendem no Brasil, em Batanga, Dumi avisa que o plano de fuga para Omar está pronto para acontecer. E mais: Viriato é pressionado por Carrapato e fica contra a parede, ele precisa contar a Belmira a verdade sobre quem é seu pai.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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