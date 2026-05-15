NOVELA DAS 6

Dumi organiza plano de fuga para Omar em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (15)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:00

Na novela da TV Globo, 'A nobreza do amor', Omar (Rodrigo Simas) sobrevive Crédito: Reprodução

No capítulo desta sexta (15), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., nem tudo são flores. Após a primeira noite de amor, Alika e Tonho brigam. O rapaz, sempre desconfiado, confronta a amada sobre sua proximidade com Mirinho, o que gera um bate-boca acalorado. No final, o arrependimento bate e Tonho implora por perdão, mas o clima de desconfiança já foi plantado.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto os pombinhos se desentendem no Brasil, em Batanga, Dumi avisa que o plano de fuga para Omar está pronto para acontecer. E mais: Viriato é pressionado por Carrapato e fica contra a parede, ele precisa contar a Belmira a verdade sobre quem é seu pai.

