ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (15 de maio): sexta-feira favorece recomeços, boas notícias e crescimento pessoal

O dia traz uma energia positiva para destravar pendências, fortalecer relações e dar passos mais confiantes em direção aos objetivos

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A sexta-feira, dia 15 de maio, chega com um clima de renovação para muitos signos, especialmente nas áreas profissional, financeira e afetiva. Conversas importantes podem trazer clareza, enquanto novas oportunidades surgem de forma inesperada ao longo do dia. Também será um momento favorável para reorganizar prioridades, resolver mal-entendidos e recuperar a motivação para colocar planos em prática. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje será um dia movimentado e cheio de entusiasmo. Questões ligadas ao trabalho e aos estudos tendem a avançar com mais facilidade, principalmente para quem está buscando novas oportunidades. O ambiente familiar também ficará mais leve após conversas importantes. Sua confiança estará em alta e isso ajudará bastante em decisões profissionais.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Touro: O dia favorece encontros importantes e momentos de reconhecimento. Você pode receber apoio de alguém que já cruzou seu caminho no passado e isso trará mais segurança emocional. Questões ligadas à espiritualidade e ao bem-estar também ganham força hoje. Evite apenas dispersar energia com preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 5

Gêmeos: A sexta-feira chega com energia criativa e muitas ideias novas. Projetos ligados ao trabalho, estudos ou vida financeira tendem a ganhar mais destaque ao longo do dia. Você também poderá receber notícias positivas envolvendo conquistas pessoais. O momento é bom para confiar mais no próprio potencial.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 4

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Câncer: Hoje será importante aproveitar a energia positiva para concluir tarefas pendentes e organizar melhor sua rotina. O dia favorece entrevistas, oportunidades profissionais e decisões importantes ligadas ao futuro. Na vida pessoal, o clima tende a ficar mais harmonioso e acolhedor. Pequenos gestos de carinho terão grande impacto emocional.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Leão: A sexta-feira traz um clima mais tranquilo, mas bastante produtivo. Você pode aprender algo importante através de uma conversa inesperada ou de uma nova experiência. No trabalho, sua dedicação ficará mais evidente e poderá render elogios. Também será um bom momento para cuidar mais da saúde mental e descansar.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Virgem: O dia começa com mais clareza emocional e sensação de alívio em questões financeiras. Você estará mais focado em resolver pendências e organizar planos importantes para as próximas semanas. O ambiente familiar tende a ficar mais leve e acolhedor. Aproveite para valorizar momentos simples ao lado de quem ama.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

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Libra: Hoje será um ótimo dia para buscar crescimento profissional e investir em novos aprendizados. Conversas importantes com familiares ou pessoas próximas podem ajudar a resolver dúvidas antigas. O clima em casa tende a ficar mais alegre e receptivo. Na vida afetiva, apoio e parceria estarão em destaque.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Escorpião: A sexta-feira favorece mudanças positivas e movimentações inesperadas. Viagens rápidas, encontros especiais ou decisões importantes podem mexer bastante com sua rotina. O momento também será favorável para resolver pendências financeiras ou profissionais. Escute mais os conselhos de pessoas experientes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

Sagitário: Hoje será necessário manter a calma diante de algumas responsabilidades extras. Apesar disso, o dia tende a trazer reconhecimento no trabalho e mais estabilidade emocional. Conversas com pessoas próximas ajudarão a enxergar soluções de forma mais prática. No fim do dia, momentos leves ao lado da família podem renovar suas energias.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 9

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Capricórnio: A sexta-feira será marcada por boas ideias e sensação de renovação. Você poderá rever pessoas importantes ou retomar projetos que estavam parados há algum tempo. Questões ligadas à criatividade e ao lazer ganham destaque. Também será um bom dia para pensar em mudanças positivas na vida profissional.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Aquário: O dia traz mais movimento social e oportunidades interessantes através de contatos importantes. Você estará mais comunicativo e disposto a ajudar pessoas próximas, o que fortalecerá amizades e relações profissionais. O momento também favorece compras, organização financeira e novos planos para o futuro.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 3

Peixes: Hoje será um dia leve e cheio de pequenas alegrias. Boas notícias envolvendo família, amizades ou trabalho podem mudar completamente o clima da sua sexta-feira. Você também estará mais inspirado para resolver assuntos pendentes e organizar novas metas. Aproveite o momento para confiar mais na própria intuição.

Cor da sorte: Marrom