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Cor e número da sorte de hoje (15 de maio): sexta-feira favorece recomeços, boas notícias e crescimento pessoal

O dia traz uma energia positiva para destravar pendências, fortalecer relações e dar passos mais confiantes em direção aos objetivos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A sexta-feira, dia 15 de maio, chega com um clima de renovação para muitos signos, especialmente nas áreas profissional, financeira e afetiva. Conversas importantes podem trazer clareza, enquanto novas oportunidades surgem de forma inesperada ao longo do dia. Também será um momento favorável para reorganizar prioridades, resolver mal-entendidos e recuperar a motivação para colocar planos em prática. Veja a previsão do site "India TV News".

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Hoje (15 de maio) promete movimentar decisões importantes e abrir espaço para mudanças que estavam sendo adiadas

Áries: Hoje será um dia movimentado e cheio de entusiasmo. Questões ligadas ao trabalho e aos estudos tendem a avançar com mais facilidade, principalmente para quem está buscando novas oportunidades. O ambiente familiar também ficará mais leve após conversas importantes. Sua confiança estará em alta e isso ajudará bastante em decisões profissionais.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Touro: O dia favorece encontros importantes e momentos de reconhecimento. Você pode receber apoio de alguém que já cruzou seu caminho no passado e isso trará mais segurança emocional. Questões ligadas à espiritualidade e ao bem-estar também ganham força hoje. Evite apenas dispersar energia com preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 5

Gêmeos: A sexta-feira chega com energia criativa e muitas ideias novas. Projetos ligados ao trabalho, estudos ou vida financeira tendem a ganhar mais destaque ao longo do dia. Você também poderá receber notícias positivas envolvendo conquistas pessoais. O momento é bom para confiar mais no próprio potencial.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 4

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Hoje será importante aproveitar a energia positiva para concluir tarefas pendentes e organizar melhor sua rotina. O dia favorece entrevistas, oportunidades profissionais e decisões importantes ligadas ao futuro. Na vida pessoal, o clima tende a ficar mais harmonioso e acolhedor. Pequenos gestos de carinho terão grande impacto emocional.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Leão: A sexta-feira traz um clima mais tranquilo, mas bastante produtivo. Você pode aprender algo importante através de uma conversa inesperada ou de uma nova experiência. No trabalho, sua dedicação ficará mais evidente e poderá render elogios. Também será um bom momento para cuidar mais da saúde mental e descansar.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Virgem: O dia começa com mais clareza emocional e sensação de alívio em questões financeiras. Você estará mais focado em resolver pendências e organizar planos importantes para as próximas semanas. O ambiente familiar tende a ficar mais leve e acolhedor. Aproveite para valorizar momentos simples ao lado de quem ama.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje será um ótimo dia para buscar crescimento profissional e investir em novos aprendizados. Conversas importantes com familiares ou pessoas próximas podem ajudar a resolver dúvidas antigas. O clima em casa tende a ficar mais alegre e receptivo. Na vida afetiva, apoio e parceria estarão em destaque.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Escorpião: A sexta-feira favorece mudanças positivas e movimentações inesperadas. Viagens rápidas, encontros especiais ou decisões importantes podem mexer bastante com sua rotina. O momento também será favorável para resolver pendências financeiras ou profissionais. Escute mais os conselhos de pessoas experientes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

Sagitário: Hoje será necessário manter a calma diante de algumas responsabilidades extras. Apesar disso, o dia tende a trazer reconhecimento no trabalho e mais estabilidade emocional. Conversas com pessoas próximas ajudarão a enxergar soluções de forma mais prática. No fim do dia, momentos leves ao lado da família podem renovar suas energias.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 9

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A sexta-feira será marcada por boas ideias e sensação de renovação. Você poderá rever pessoas importantes ou retomar projetos que estavam parados há algum tempo. Questões ligadas à criatividade e ao lazer ganham destaque. Também será um bom dia para pensar em mudanças positivas na vida profissional.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Aquário: O dia traz mais movimento social e oportunidades interessantes através de contatos importantes. Você estará mais comunicativo e disposto a ajudar pessoas próximas, o que fortalecerá amizades e relações profissionais. O momento também favorece compras, organização financeira e novos planos para o futuro.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 3

Peixes: Hoje será um dia leve e cheio de pequenas alegrias. Boas notícias envolvendo família, amizades ou trabalho podem mudar completamente o clima da sua sexta-feira. Você também estará mais inspirado para resolver assuntos pendentes e organizar novas metas. Aproveite o momento para confiar mais na própria intuição.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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