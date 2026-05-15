CASA DOS FAMOSOS

Como é morar no Copacabana Palace como Jorge Ben Jor, entre luxo e regalias milionárias

Artista trocou mansão por vida em hotel cinco estrelas no Rio e mantém rotina discreta em um dos endereços mais caros do Brasil

Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:00

Jorge Ben Jor vive no Copacabana Palace desde 2018 e mantém rotina cercada de luxo Crédito: Reprodução

Há quase oito anos, Jorge Ben Jor transformou o Copacabana Palace em residência fixa. O cantor passou a morar no hotel mais icônico do país em 2018, depois de enfrentar problemas estruturais em sua antiga casa após fortes chuvas no Rio de Janeiro. O que começou como uma solução temporária acabou se tornando estilo de vida.

Jorge Ben Jor nunca mais voltou a viver na mansão após os danos causados pelo temporal. Desde então, adotou uma rotina completamente diferente, cercada por serviços de hotelaria de luxo, discrição e conforto permanente em plena orla de Copacabana.

Viver no Copacabana Palace significa ter acesso diário a uma estrutura que funciona praticamente sem interrupções. O hotel oferece serviço de quarto 24 horas, concierge personalizado, limpeza diária, spa, academia, piscina semiolímpica, restaurantes de gastronomia internacional e atendimento exclusivo na praia, incluindo cadeiras, toalhas e garçons próprios para hóspedes.

Suíte Executiva Frente Mar 1 de 16

Além da comodidade, a privacidade é um dos fatores que mais pesam para celebridades que escolhem viver em hotéis de alto padrão. O Copacabana Palace recebe artistas internacionais, empresários e autoridades há décadas e possui protocolos rigorosos de segurança e discrição. Para um nome reservado como Jorge Ben Jor, a mudança eliminou preocupações ligadas à manutenção de mansão, funcionários fixos, segurança residencial e obras constantes.

Embora o cantor nunca tenha divulgado oficialmente quanto paga para morar no hotel, estimativas do mercado ajudam a dimensionar os valores envolvidos. Diárias em suítes de luxo do Copacabana Palace costumam variar entre R$ 4 mil e R$ 10 mil, podendo ultrapassar essa faixa em períodos de alta temporada ou em acomodações mais exclusivas.

Especialistas do setor imobiliário e hoteleiro estimam que contratos de longa permanência para hóspedes fixos possam variar entre R$ 80 mil e R$ 250 mil mensais, dependendo da suíte, serviços adicionais e acordos personalizados. Na prática, morar no hotel pode representar um custo anual entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões.

Apesar do valor milionário, a escolha pode fazer sentido financeiro para artistas com patrimônio elevado. A vida em hotel reduz gastos com IPTU, condomínio, manutenção estrutural, reformas, segurança privada e equipes domésticas. Em muitos casos, a praticidade acaba compensando o custo elevado da diária permanente.

Penthouse Suite Private Pool 1 de 11

Nos últimos anos, morar em hotéis de luxo deixou de ser algo incomum entre milionários e celebridades internacionais. Endereços em cidades como Nova York, Paris e Londres já concentram hóspedes que vivem décadas em hotéis cinco estrelas pela conveniência e pelo nível de serviço oferecido.