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Por que Virginia e Vini Jr. terminaram? Influenciadora revela motivos da separação

Fim da relação com o craque do Real Madrid foi oficializado nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:30

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

O romance entre a empresária Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. chegou ao fim. Em uma carta aberta publicada nesta sexta-feira (15), a influenciadora decidiu colocar os pingos nos is e explicar por que o relacionamento chegou ao fim. 

Embora não tenha apontado um único culpado, as entrelinhas de Virginia entregam muito sobre os bastidores do namoro. "Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável", disparou, sugerindo que limites fundamentais foram ultrapassados na intimidade do casal.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução
Foto publicada por Vini Jr. com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Alvaro exibe flores que Virginia ganhou de Vini Jr. por Reprodução
As almofadas com fotos do casal não apareceram mais por Reprodução
Virginia assiste ao jogo do Real Madrid em meio a rumores de crise por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia, Lidia Souza e Duda Freire por Reprodução
Post de Virginia Fonseca após Vini Jr. deletar imagem do casal por Reprodução/Instagram
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Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução

A separação ocorre apenas 72 horas após uma tentativa de "salvar" a relação em Madrid. Virginia viajou para a Espanha no último dia 11 e chegou a ironizar os boatos de crise, postando itens da coleção do jogador e brincando sobre um possível casamento. No entanto, o clima nos bastidores parecia ser outro: fotos apagadas por Vini e curtidas polêmicas da mãe de Virginia, Margareth Serrão, já denunciavam os rumores de crise no relacionamento. 

Virginia confirmou fim do relacionamento com Vini Jr.
Virginia confirmou fim do relacionamento com Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora destacou que, antes de ser uma figura pública e empresária de sucesso, é uma mulher que busca entrega de verdade. "Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", afirmou, deixando claro que não aceitaria uma relação de conveniência.

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  • Relembre a trajetória polêmica

O namoro, assumido oficialmente em outubro de 2025, enfrentou crises, incluindo o vazamento de mensagens do atleta com outras modelos logo no início do compromisso e o polêmico episódio do "brisadeiro" em Goiânia, que chegou a virar caso de polícia durante o Natal.

Mesmo com a integração das famílias, Virginia levou os três filhos para passar o Réveillon na Europa com o craque, as divergências parecem ter falado mais alto. Segundo a nota oficial, o término foi decidido em comum acordo. 

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr. Virginia Fonseca E Vini jr.

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