AUTOCUIDADO

Sabonete em barra, líquido ou óleo? O erro comum que pode estar deixando sua 'pele rangendo'

Descubra qual o produto ideal para o seu tipo de corpo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:47

Sabonete de enxofre Crédito: FreePix

Sabe quando você vai à farmácia e fica perdida com tantas opções de sabonete? Barra, líquido, óleos... a escolha parece difícil. Mas a verdade é que o formato do produto importa menos do que o que está escrito no rótulo.

A dermatologista Camila Rosa explica que o nosso banho deve servir para limpar a sujeira, mas sem tirar a "capinha" de proteção natural da nossa pele. Se essa proteção vai embora, a pele fica seca e desprotegida.

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O perigo da pele "limpa demais"

Muita gente acha que o banho só foi bom quando a pele fica "esturricada" ou até fazendo barulho quando você passa a mão. Cuidado, se a pele está "rangendo", significa que você tirou a hidratação natural dela. O resultado disso é uma pele que coça, repuxa e fica muito mais sensível com o tempo.

Qual o melhor para você?

Sabonete em Barra: É o mais comum, mas pode ser forte e ressecar a pele. Se você não abre mão dele, procure os que dizem "limpeza suave" ou "pH neutro".

Sabonete Líquido: Costuma ser o preferido dos médicos. É mais fácil encontrar versões que hidratam a pele e que não causam irritação.

Óleo de Banho: É a grande novidade. Ele é excelente para quem tem a pele muito seca ou para usar nos dias de frio. Ele limpa de um jeito mais calmo e já devolve a hidratação na hora.

Não precisa ter medo de todos os nomes complicados no rótulo. O importante é saber que o sabonete não deve agir sozinho. O ideal é que ele tenha "ajudantes" que hidratam, como a glicerina, óleos vegetais e aveia. Se o sabonete tiver um cheiro muito forte ou muito álcool, ele pode irritar peles mais sensíveis.

Dica para quem tem pele sensível

Se a sua pele vive vermelha ou irritada, a regra é: menos é mais.

Tome banho morno (água muito quente "estraga" a pele)

Seja rápida no chuveiro



Use sabonetes sem perfume

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