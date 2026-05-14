Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sabonete em barra, líquido ou óleo? O erro comum que pode estar deixando sua 'pele rangendo'

Descubra qual o produto ideal para o seu tipo de corpo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:47

Sabonete de enxofre
Sabonete de enxofre Crédito: FreePix

Sabe quando você vai à farmácia e fica perdida com tantas opções de sabonete? Barra, líquido, óleos... a escolha parece difícil. Mas a verdade é que o formato do produto importa menos do que o que está escrito no rótulo.

A dermatologista Camila Rosa explica que o nosso banho deve servir para limpar a sujeira, mas sem tirar a "capinha" de proteção natural da nossa pele. Se essa proteção vai embora, a pele fica seca e desprotegida.

Sugestões de produtos para o seu banho

Sabonete Líquido Jardin de Grasse, O.U.i por Divulgação
Sabonete líquido corporal Big Dripp'r Hey Bouquet, Fenty Skin por Divulgação
Sabonete Líquido Óleo de Banho, Dove por Divulgação
Sabonete em Barra Puro Vegetal Tododia Macadâmia por Divulgação
Óleo Hidratante de Banho Amande Sublime por Divulgação
Sabonete em Barra de Glicerina Castanha do Brasil, Granado por Divulgação
1 de 6
Sabonete Líquido Jardin de Grasse, O.U.i por Divulgação

  • O perigo da pele "limpa demais"

Muita gente acha que o banho só foi bom quando a pele fica "esturricada" ou até fazendo barulho quando você passa a mão. Cuidado, se a pele está "rangendo", significa que você tirou a hidratação natural dela. O resultado disso é uma pele que coça, repuxa e fica muito mais sensível com o tempo.

  • Qual o melhor para você?

Sabonete em Barra: É o mais comum, mas pode ser forte e ressecar a pele. Se você não abre mão dele, procure os que dizem "limpeza suave" ou "pH neutro".

Sabonete Líquido: Costuma ser o preferido dos médicos. É mais fácil encontrar versões que hidratam a pele e que não causam irritação.

Óleo de Banho: É a grande novidade. Ele é excelente para quem tem a pele muito seca ou para usar nos dias de frio. Ele limpa de um jeito mais calmo e já devolve a hidratação na hora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

De Pituba a Cajazeiras: veja os bairros de Salvador com mais estabelecimentos de beleza

Esperma de salmão e 'penis facial': Confira os tratamentos que dominaram o skincare das famosas em 2025

K-beauty: 5 tendências do skincare coreano para conhecer

Veja por que o excesso de produtos no skincare prejudica a pele

Chega de derreter: 6 sprays e brumas poderosas para a maquiagem durar o dia inteiro

Não precisa ter medo de todos os nomes complicados no rótulo. O importante é saber que o sabonete não deve agir sozinho. O ideal é que ele tenha "ajudantes" que hidratam, como a glicerina, óleos vegetais e aveia. Se o sabonete tiver um cheiro muito forte ou muito álcool, ele pode irritar peles mais sensíveis.

  • Dica para quem tem pele sensível

Se a sua pele vive vermelha ou irritada, a regra é: menos é mais.

  • Tome banho morno (água muito quente "estraga" a pele)
  • Seja rápida no chuveiro
  • Use sabonetes sem perfume

  • Sugestões de produtos para o seu banho

  • Sabonete líquido Fenty Skin - R$ 215
  • Sabonete Líquido O.U.i - R$ 128,90
  • Óleo de Banho Dove
  • Óleo L'Occitane - R$ 279
  • Sabonete de Glicerina Granado - R$ 7,50
  • Sabonete Natura Tododia Macadâmia - R$ 34,90 (caixa)

Leia mais

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida', a reflexão de Sêneca sobre tempo e presença

Frase do dia da Filosofia: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida', a reflexão de Sêneca sobre tempo e presença

Imagem - Virginia fatura quase um salário mínimo por minuto e patrimônio anual impressiona

Virginia fatura quase um salário mínimo por minuto e patrimônio anual impressiona

Tags:

Banho Beleza Skin Care Sabonete

Mais recentes

Imagem - Zé Felipe choca ao mostrar gaveta com R$ 2,3 milhões em relógios; veja os modelos

Zé Felipe choca ao mostrar gaveta com R$ 2,3 milhões em relógios; veja os modelos
Imagem - MC Poze do Rodo deixa prisão após decisão judicial; veja condições da liberdade

MC Poze do Rodo deixa prisão após decisão judicial; veja condições da liberdade
Imagem - Ana Maria Braga é confirmada na Copa do Mundo de 2026; entenda

Ana Maria Braga é confirmada na Copa do Mundo de 2026; entenda