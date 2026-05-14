FRASE DO DIA

Frase do dia da Filosofia: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida', a reflexão de Sêneca sobre tempo e presença

Frase do filósofo estoico atravessa séculos ao discutir a sensação moderna de viver sempre correndo

Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2026 às 05:00

Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje Crédito: Imagem gerada por IA

Sêneca escreveu sobre política, poder, medo e finitude há quase dois mil anos, mas algumas de suas reflexões continuam encontrando espaço em meio à rotina acelerada atual. Entre elas, uma das mais compartilhadas nos últimos tempos fala justamente sobre a maneira como as pessoas têm lidado com o tempo.

“Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida” é uma frase frequentemente atribuída ao filósofo estoico romano e costuma aparecer em discussões sobre produtividade, ansiedade e excesso de compromissos. Apesar da linguagem antiga, a ideia central permanece bastante atual.

O pensamento parte de uma percepção simples: muita gente passa grande parte da vida esperando o momento ideal para começar a viver de verdade. A felicidade fica condicionada ao próximo salário, às férias do fim do ano, à mudança de cidade ou a algum plano distante que talvez nunca aconteça exatamente como imaginado.

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Na prática, a frase sugere uma mudança de foco. Em vez de enxergar os dias apenas como etapas cansativas de uma longa corrida, Sêneca propõe olhar para cada rotina como algo completo em si mesmo. Isso não significa abandonar ambições ou ignorar problemas, mas entender que a vida não acontece apenas nos grandes marcos.

Em tempos de notificações constantes, excesso de informação e jornadas cada vez mais aceleradas, a sensação de estar sempre atrasado virou parte do cotidiano. Há quem termine o dia com a impressão de ter feito muito e vivido pouco. É justamente nesse ponto que o estoicismo costuma voltar ao debate contemporâneo.

Criada na Grécia Antiga e popularizada em Roma, a filosofia estoica defendia a importância de diferenciar aquilo que está sob controle daquilo que não está. Para pensadores como Sêneca, viver bem tinha menos relação com acúmulo material e mais conexão com clareza, presença e consciência sobre o próprio tempo.

A reflexão também encontra eco em situações comuns da vida moderna. O almoço apressado diante do celular, a dificuldade de descansar sem culpa ou até a necessidade constante de transformar todo momento em produtividade acabam alimentando uma relação automática com os dias.