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Universo entra em ação hoje (14 de maio) e tira Áries, Gêmeos, Leão e Capricórnio de um ciclo de atraso e confusão

O dia favorece clareza, foco e soluções práticas para signos que vinham se sentindo perdidos, cansados ou emocionalmente sobrecarregados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, dia 14 de maio, chega com uma energia mais objetiva e decisiva para alguns signos que estavam há semanas lidando com distrações, atrasos e sensação de estagnação. O clima do dia favorece clareza mental, retomada de controle e capacidade de finalmente resolver aquilo que vinha sendo empurrado há muito tempo. Em vez de dúvidas e excesso de pensamentos, o momento pede ação, organização e escolhas mais firmes. Para quatro signos, isso pode representar uma virada importante na rotina, no trabalho e até na vida pessoal. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Áries começa a quinta-feira com uma sensação rara de clareza sobre algo que vinha adiando há tempo demais. Pendências profissionais, decisões pessoais e até conversas importantes finalmente ganham movimento. O signo percebe que continuar empurrando situações só aumenta o desgaste emocional, e por isso tende a agir com mais firmeza e maturidade. Existe também uma forte sensação de produtividade, como se finalmente tudo começasse a andar depois de um período travado.

Dica cósmica: Resolver o que te incomoda agora vai abrir espaço para oportunidades muito maiores nos próximos dias.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Gêmeos: Gêmeos entra em um dos dias mais produtivos da semana. O excesso de distrações começa a diminuir e o signo consegue focar melhor em objetivos específicos. Projetos, estudos, trabalho e conversas importantes tendem a fluir de forma muito mais organizada. O mais interessante é que pequenas decisões tomadas nesta quinta-feira podem gerar impactos positivos mais rápidos do que o esperado. Existe também chance de reconhecimento por algo que antes passava despercebido.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade chega fazendo barulho. Preste atenção no que começa pequeno.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Leão: Leão percebe que parte do caos recente vinha da própria dificuldade em manter foco e organização. A diferença é que, nesta quinta-feira, o signo começa a enxergar exatamente o que precisa mudar. Existe uma sensação forte de retomada de controle, principalmente na rotina, nos compromissos e nos objetivos profissionais. O dia também favorece planejamento, reorganização financeira e decisões práticas que podem aliviar pressões acumuladas nas últimas semanas.

Dica cósmica: Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo para provar que consegue dar conta.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Capricórnio finalmente sente alívio ao resolver uma situação que estava ocupando espaço demais na mente. O signo entra em um momento excelente para concluir tarefas, organizar planos e eliminar pendências que vinham atrasando seu crescimento. Existe também uma sensação maior de leveza emocional depois que certas responsabilidades deixam de parecer tão pesadas. O dia favorece produtividade, decisões inteligentes e até boas notícias ligadas ao trabalho.

Dica cósmica: Encerrar ciclos também é uma forma de crescimento. Nem tudo precisa continuar sendo carregado.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Áries Gêmeos Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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