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Hoje (14 de maio) traz mudanças no amor, dinheiro e trabalho para alguns signos

A quinta-feira chega com conversas decisivas, emoções mais intensas e oportunidades inesperadas surgindo ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quinta-feira, dia 14 de maio, promete movimentar relações, decisões profissionais e questões financeiras de forma intensa, mas estratégica. O dia favorece conexões importantes, reencontros, mudanças de planos e situações que podem redefinir prioridades emocionais. Ao mesmo tempo, agir por impulso tende a causar desgastes desnecessários. Hoje, quem conseguir equilibrar razão e sensibilidade terá mais chances de transformar desafios em oportunidades. Veja a previsão do site "The Economic Times".

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Áries: A quinta começa mais introspectiva, trazendo necessidade de silêncio e organização emocional. Pressões no trabalho podem exigir mais paciência do que o normal, principalmente em conversas delicadas. Aos poucos, sua confiança retorna e o dia termina com energia mais leve e produtiva. No amor, maturidade emocional fará toda a diferença. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

Touro: O dia favorece amizades, contatos importantes e planejamento financeiro. Pessoas próximas podem ajudar você a enxergar soluções que antes pareciam distantes. No trabalho, agir com estratégia será mais eficiente do que tentar controlar tudo. No amor, conversas sinceras fortalecem vínculos. Dica cósmica: Crescer também exige saber confiar.

Gêmeos: A quinta promete destaque profissional, reconhecimento e mais poder de comunicação. Seu carisma estará em alta, favorecendo negociações, reuniões e novas conexões. Nos relacionamentos, o momento pede equilíbrio para não misturar ansiedade com expectativas. Aproveite a fase para mostrar suas ideias com segurança. Dica cósmica: Sua voz tem mais força do que você imagina.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Questões emocionais e profissionais podem se misturar hoje, exigindo mais equilíbrio interno. O dia favorece reflexões importantes sobre futuro, carreira e estabilidade. Evite entrar em discussões desnecessárias, principalmente com pessoas autoritárias. No amor, escutar será tão importante quanto falar. Dica cósmica: Nem toda resposta vem no tempo que você gostaria.

Leão: Emoções profundas podem mexer com seu humor nesta quinta-feira, mas o dia também traz oportunidades importantes de crescimento. No trabalho, networking e contatos estratégicos ganham força. No amor, conversas maduras ajudam a diminuir tensões antigas. Apenas tome cuidado com gastos impulsivos. Dica cósmica: Algumas mudanças começam de dentro para fora.

Virgem: O foco estará em trabalho, parcerias e decisões importantes. Sua postura profissional pode chamar atenção de forma positiva, principalmente em projetos coletivos. Nos relacionamentos, evitar críticas excessivas ajudará a manter o equilíbrio emocional. Organize melhor seu tempo para não terminar o dia esgotado. Dica cósmica: Controle demais também pesa.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: A quinta pede disciplina, organização e mais cuidado com a rotina. Demandas profissionais podem aumentar, mas sua capacidade diplomática ajudará a resolver conflitos com mais facilidade. No amor, o clima melhora conforme o dia avança. Cuide também da saúde emocional e do descanso. Dica cósmica: Seu equilíbrio depende das pausas que você respeita.

Escorpião: Criatividade, emoções intensas e responsabilidades caminham juntas hoje. O momento favorece projetos criativos, conversas profundas e decisões importantes no trabalho. Nos relacionamentos, sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos. Evite agir no calor da emoção. Dica cósmica: Nem toda intensidade precisa virar conflito.

Sagitário: A quinta destaca família, relações afetivas e conforto emocional. O dia favorece reencontros, aproximações e conversas importantes dentro de casa. No trabalho, seu otimismo ajuda a abrir caminhos interessantes. Apenas tenha cautela com decisões financeiras impulsivas. Dica cósmica: Estabilidade emocional também é liberdade.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Comunicação e produtividade ganham força nesta quinta-feira. O dia favorece acordos, reuniões, estudos e resolução de pendências importantes. No amor, diálogos sinceros ajudam a fortalecer vínculos. Apenas tente não levar tudo para o lado racional. Dica cósmica: Algumas respostas vêm quando você desacelera.

Aquário: Questões financeiras e emocionais pedem mais atenção hoje. O momento favorece criatividade, novas ideias e oportunidades profissionais ligadas à comunicação. Nos relacionamentos, palavras gentis podem evitar conflitos desnecessários. Evite compras impulsivas ou promessas exageradas. Dica cósmica: Segurança não vem apenas do dinheiro.

Peixes: A sensibilidade estará ainda mais forte nesta quinta-feira, aumentando sua percepção sobre pessoas e situações. O dia favorece conexões emocionais sinceras, fortalecimento familiar e mais clareza sobre o que você realmente quer. No trabalho, manter a calma ajudará diante de cobranças inesperadas. Dica cósmica: Sua intuição pode mostrar caminhos que a lógica ainda não enxergou.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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