ASTROLOGIA

Hoje (14 de maio) traz mudanças no amor, dinheiro e trabalho para alguns signos

A quinta-feira chega com conversas decisivas, emoções mais intensas e oportunidades inesperadas surgindo ao longo do dia

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quinta-feira, dia 14 de maio, promete movimentar relações, decisões profissionais e questões financeiras de forma intensa, mas estratégica. O dia favorece conexões importantes, reencontros, mudanças de planos e situações que podem redefinir prioridades emocionais. Ao mesmo tempo, agir por impulso tende a causar desgastes desnecessários. Hoje, quem conseguir equilibrar razão e sensibilidade terá mais chances de transformar desafios em oportunidades. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Áries: A quinta começa mais introspectiva, trazendo necessidade de silêncio e organização emocional. Pressões no trabalho podem exigir mais paciência do que o normal, principalmente em conversas delicadas. Aos poucos, sua confiança retorna e o dia termina com energia mais leve e produtiva. No amor, maturidade emocional fará toda a diferença. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

Touro: O dia favorece amizades, contatos importantes e planejamento financeiro. Pessoas próximas podem ajudar você a enxergar soluções que antes pareciam distantes. No trabalho, agir com estratégia será mais eficiente do que tentar controlar tudo. No amor, conversas sinceras fortalecem vínculos. Dica cósmica: Crescer também exige saber confiar.

Gêmeos: A quinta promete destaque profissional, reconhecimento e mais poder de comunicação. Seu carisma estará em alta, favorecendo negociações, reuniões e novas conexões. Nos relacionamentos, o momento pede equilíbrio para não misturar ansiedade com expectativas. Aproveite a fase para mostrar suas ideias com segurança. Dica cósmica: Sua voz tem mais força do que você imagina.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Questões emocionais e profissionais podem se misturar hoje, exigindo mais equilíbrio interno. O dia favorece reflexões importantes sobre futuro, carreira e estabilidade. Evite entrar em discussões desnecessárias, principalmente com pessoas autoritárias. No amor, escutar será tão importante quanto falar. Dica cósmica: Nem toda resposta vem no tempo que você gostaria.

Leão: Emoções profundas podem mexer com seu humor nesta quinta-feira, mas o dia também traz oportunidades importantes de crescimento. No trabalho, networking e contatos estratégicos ganham força. No amor, conversas maduras ajudam a diminuir tensões antigas. Apenas tome cuidado com gastos impulsivos. Dica cósmica: Algumas mudanças começam de dentro para fora.

Virgem: O foco estará em trabalho, parcerias e decisões importantes. Sua postura profissional pode chamar atenção de forma positiva, principalmente em projetos coletivos. Nos relacionamentos, evitar críticas excessivas ajudará a manter o equilíbrio emocional. Organize melhor seu tempo para não terminar o dia esgotado. Dica cósmica: Controle demais também pesa.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Libra: A quinta pede disciplina, organização e mais cuidado com a rotina. Demandas profissionais podem aumentar, mas sua capacidade diplomática ajudará a resolver conflitos com mais facilidade. No amor, o clima melhora conforme o dia avança. Cuide também da saúde emocional e do descanso. Dica cósmica: Seu equilíbrio depende das pausas que você respeita.

Escorpião: Criatividade, emoções intensas e responsabilidades caminham juntas hoje. O momento favorece projetos criativos, conversas profundas e decisões importantes no trabalho. Nos relacionamentos, sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos. Evite agir no calor da emoção. Dica cósmica: Nem toda intensidade precisa virar conflito.

Sagitário: A quinta destaca família, relações afetivas e conforto emocional. O dia favorece reencontros, aproximações e conversas importantes dentro de casa. No trabalho, seu otimismo ajuda a abrir caminhos interessantes. Apenas tenha cautela com decisões financeiras impulsivas. Dica cósmica: Estabilidade emocional também é liberdade.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Comunicação e produtividade ganham força nesta quinta-feira. O dia favorece acordos, reuniões, estudos e resolução de pendências importantes. No amor, diálogos sinceros ajudam a fortalecer vínculos. Apenas tente não levar tudo para o lado racional. Dica cósmica: Algumas respostas vêm quando você desacelera.

Aquário: Questões financeiras e emocionais pedem mais atenção hoje. O momento favorece criatividade, novas ideias e oportunidades profissionais ligadas à comunicação. Nos relacionamentos, palavras gentis podem evitar conflitos desnecessários. Evite compras impulsivas ou promessas exageradas. Dica cósmica: Segurança não vem apenas do dinheiro.