ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (13 de maio): mudanças positivas, boas notícias e decisões importantes movimentam a quarta-feira

O dia favorece avanços profissionais, reencontros, oportunidades financeiras e situações que ajudam a trazer mais clareza para o futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta quarta-feira, 13 de maio, chega com uma energia de renovação e amadurecimento, favorecendo escolhas mais conscientes e atitudes práticas diante de situações importantes. Muitas pessoas devem sentir necessidade de reorganizar prioridades, resolver pendências e olhar com mais atenção para questões profissionais e emocionais. A quarta também favorece boas conversas, retomada de planos e oportunidades que podem abrir novos caminhos ao longo das próximas semanas. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje será importante agir com mais cautela antes de tomar decisões financeiras ou profissionais. Apesar de o dia trazer oportunidades interessantes, pensar com calma fará toda a diferença para evitar arrependimentos futuros. Mudanças ligadas à carreira podem começar a ganhar força a partir de agora.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Touro: A quarta-feira chega com sensação de alívio e resolução para assuntos que vinham preocupando você há algum tempo. O dia favorece conquistas profissionais, estudos e decisões que ajudam a trazer mais estabilidade. Conversas com pessoas mais experientes podem trazer conselhos valiosos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 2

Gêmeos: Hoje será um dia positivo para quem deseja crescer profissionalmente ou iniciar algo novo. Sua criatividade e capacidade de adaptação estarão em alta, favorecendo contatos e oportunidades inesperadas. Apenas tente evitar desgastes com pessoas negativas ou excessivamente críticas.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 5

Câncer: A quarta-feira favorece relações familiares, apoio emocional e resolução de questões práticas do dia a dia. Pessoas próximas podem procurar seus conselhos ou ajuda em assuntos importantes. Também será um bom momento para desacelerar e cuidar mais da própria saúde.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Leão: Hoje será necessário equilibrar razão e impulsividade, principalmente em decisões envolvendo trabalho e dinheiro. O dia pode trazer boas oportunidades de crescimento, mas tudo dependerá da forma como você organiza prioridades. Momentos ao lado de amigos ajudam a aliviar tensões.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Virgem: A quarta-feira chega com energia favorável para colocar ideias em prática e investir no que faz você feliz. Questões amorosas ganham mais leveza e cumplicidade ao longo do dia. Além disso, oportunidades financeiras inesperadas podem surgir através de novos contatos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 9

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: Hoje será um ótimo dia para reorganizar a rotina e buscar mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Apesar das responsabilidades, você conseguirá resolver pendências importantes e ainda aproveitar momentos agradáveis com pessoas queridas. O ambiente familiar tende a ficar mais harmonioso.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Escorpião: A quarta-feira pode marcar o início de mudanças importantes na sua vida pessoal ou profissional. Seu esforço tende a trazer resultados mais concretos, principalmente para quem trabalha com público, vendas ou atendimento. Relações familiares também ganham mais estabilidade.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 6

Sagitário: Hoje será um dia leve e produtivo para resolver assuntos pendentes e recuperar o ânimo. Notícias positivas podem trazer mais motivação para seguir com projetos importantes. O momento também favorece viagens rápidas, encontros e atividades que tragam bem-estar.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: A quarta-feira favorece reconhecimento profissional e fortalecimento de vínculos familiares. Você poderá assumir novas responsabilidades e mostrar ainda mais maturidade diante de desafios. O dia também traz boas energias para estudos, projetos e crescimento pessoal.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Aquário: Hoje será um dia favorável para contatos profissionais, reuniões e situações que exigem iniciativa. Sua postura mais determinada pode chamar atenção de pessoas influentes e abrir portas importantes. O clima em casa também tende a ficar mais leve e acolhedor.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Peixes: A quarta-feira traz oportunidades ligadas à vida profissional e ao fortalecimento de relações pessoais. Você poderá sentir mais clareza para decidir o que realmente deseja para o futuro. Apenas evite confiar demais em pessoas que ainda conhece pouco.

Cor da sorte: Vermelho