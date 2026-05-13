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Cor e número da sorte de hoje (13 de maio): mudanças positivas, boas notícias e decisões importantes movimentam a quarta-feira

O dia favorece avanços profissionais, reencontros, oportunidades financeiras e situações que ajudam a trazer mais clareza para o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta quarta-feira, 13 de maio, chega com uma energia de renovação e amadurecimento, favorecendo escolhas mais conscientes e atitudes práticas diante de situações importantes. Muitas pessoas devem sentir necessidade de reorganizar prioridades, resolver pendências e olhar com mais atenção para questões profissionais e emocionais. A quarta também favorece boas conversas, retomada de planos e oportunidades que podem abrir novos caminhos ao longo das próximas semanas. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje será importante agir com mais cautela antes de tomar decisões financeiras ou profissionais. Apesar de o dia trazer oportunidades interessantes, pensar com calma fará toda a diferença para evitar arrependimentos futuros. Mudanças ligadas à carreira podem começar a ganhar força a partir de agora.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Touro: A quarta-feira chega com sensação de alívio e resolução para assuntos que vinham preocupando você há algum tempo. O dia favorece conquistas profissionais, estudos e decisões que ajudam a trazer mais estabilidade. Conversas com pessoas mais experientes podem trazer conselhos valiosos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 2

Gêmeos: Hoje será um dia positivo para quem deseja crescer profissionalmente ou iniciar algo novo. Sua criatividade e capacidade de adaptação estarão em alta, favorecendo contatos e oportunidades inesperadas. Apenas tente evitar desgastes com pessoas negativas ou excessivamente críticas.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 5

Câncer: A quarta-feira favorece relações familiares, apoio emocional e resolução de questões práticas do dia a dia. Pessoas próximas podem procurar seus conselhos ou ajuda em assuntos importantes. Também será um bom momento para desacelerar e cuidar mais da própria saúde.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Leão: Hoje será necessário equilibrar razão e impulsividade, principalmente em decisões envolvendo trabalho e dinheiro. O dia pode trazer boas oportunidades de crescimento, mas tudo dependerá da forma como você organiza prioridades. Momentos ao lado de amigos ajudam a aliviar tensões.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Virgem: A quarta-feira chega com energia favorável para colocar ideias em prática e investir no que faz você feliz. Questões amorosas ganham mais leveza e cumplicidade ao longo do dia. Além disso, oportunidades financeiras inesperadas podem surgir através de novos contatos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 9

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: Hoje será um ótimo dia para reorganizar a rotina e buscar mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Apesar das responsabilidades, você conseguirá resolver pendências importantes e ainda aproveitar momentos agradáveis com pessoas queridas. O ambiente familiar tende a ficar mais harmonioso.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Escorpião: A quarta-feira pode marcar o início de mudanças importantes na sua vida pessoal ou profissional. Seu esforço tende a trazer resultados mais concretos, principalmente para quem trabalha com público, vendas ou atendimento. Relações familiares também ganham mais estabilidade.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 6

Sagitário: Hoje será um dia leve e produtivo para resolver assuntos pendentes e recuperar o ânimo. Notícias positivas podem trazer mais motivação para seguir com projetos importantes. O momento também favorece viagens rápidas, encontros e atividades que tragam bem-estar.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A quarta-feira favorece reconhecimento profissional e fortalecimento de vínculos familiares. Você poderá assumir novas responsabilidades e mostrar ainda mais maturidade diante de desafios. O dia também traz boas energias para estudos, projetos e crescimento pessoal.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Aquário: Hoje será um dia favorável para contatos profissionais, reuniões e situações que exigem iniciativa. Sua postura mais determinada pode chamar atenção de pessoas influentes e abrir portas importantes. O clima em casa também tende a ficar mais leve e acolhedor.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Peixes: A quarta-feira traz oportunidades ligadas à vida profissional e ao fortalecimento de relações pessoais. Você poderá sentir mais clareza para decidir o que realmente deseja para o futuro. Apenas evite confiar demais em pessoas que ainda conhece pouco.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

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