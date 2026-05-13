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Hoje (13 de maio) promete reviravoltas emocionais e decisões importantes para alguns signos

A sensibilidade toma conta desta quarta-feira e pode mudar a forma como você encara trabalho, relações e até antigos conflitos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O clima desta quarta-feira, dia 13 de maio, pede mais calma, maturidade e atenção aos sentimentos. O dia chega com uma energia mais introspectiva, capaz de despertar reflexões profundas e mudanças importantes na forma como cada signo lida com carreira, amor e vida pessoal. Conversas delicadas exigirão cuidado, enquanto decisões impulsivas tendem a trazer arrependimentos. Hoje, o segredo será desacelerar, ouvir mais a intuição e agir com consciência.

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Áries: O dia favorece reflexões importantes sobre sua vida emocional e profissional. Algumas responsabilidades podem parecer mais pesadas do que o normal, mas sua força para resolver pendências continua em alta. Nos relacionamentos, o momento pede mais paciência e menos impulsividade durante conversas delicadas. No trabalho, agir com estratégia fará diferença. Cuide também do descanso para evitar desgaste mental. Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

Touro: As amizades, conexões e planos para o futuro ganham destaque hoje. O dia favorece contatos importantes e aproximações que podem abrir portas profissionais. No amor, conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos e trazer mais segurança emocional. Evite criar expectativas irreais sobre dinheiro ou promessas de terceiros. Dica cósmica: Pequenos passos consistentes podem transformar seu futuro.

Gêmeos: O foco do dia estará na carreira, responsabilidades e imagem profissional. Seu esforço pode chamar atenção de pessoas importantes, desde que você mantenha a calma diante da pressão. Nos relacionamentos, mal-entendidos podem ser evitados com diálogo claro e maturidade emocional. Organizar prioridades será essencial para não se sobrecarregar. Dica cósmica: Falar menos e observar mais pode trazer respostas valiosas.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: A quarta chega trazendo reflexões sobre propósito, crescimento pessoal e equilíbrio emocional. Questões profissionais exigirão mais paciência, principalmente em ambientes tensos. Na vida amorosa, sua sensibilidade estará mais forte, favorecendo conexões profundas, desde que você não absorva problemas demais. Descansar a mente será tão importante quanto cuidar do corpo. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje.

Leão: O dia pode despertar emoções intensas e mudanças internas importantes. No trabalho, reconhecimento e avanços podem surgir, mas será importante evitar disputas de ego. Nos relacionamentos, abrir o coração sem dramatizar ajudará a fortalecer vínculos. Atenção com gastos impulsivos ou decisões financeiras precipitadas. Dica cósmica: Silenciar um pouco também é uma forma de se proteger.

Virgem: Relacionamentos e parcerias estarão no centro das atenções hoje. Conversas importantes podem trazer mais clareza tanto no amor quanto em assuntos profissionais. O dia favorece acordos, alinhamentos e reconciliações, desde que você deixe a rigidez de lado. Evite acumular estresse com cobranças excessivas. Dica cósmica: Nem tudo precisa sair perfeito para dar certo.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: A rotina pode ficar mais corrida nesta quarta, exigindo organização e equilíbrio emocional. Pendências profissionais pedem atenção e disciplina, mas sem exagerar nas cobranças consigo mesmo. No amor, evitar reações impulsivas ajudará a manter a harmonia. Cuide melhor da alimentação e do descanso. Dica cósmica: Seu bem-estar precisa vir antes da pressa.

Escorpião: O dia favorece criatividade, romance e momentos mais leves ao lado de quem você gosta. Conversas sinceras podem aproximar ainda mais pessoas importantes. No trabalho, sua determinação ajuda a finalizar tarefas e recuperar o foco. Evite alimentar inseguranças ou criar conflitos desnecessários na mente. Dica cósmica: O que é verdadeiro não precisa de provas constantes.

Sagitário: Assuntos familiares e questões emocionais ganham mais força hoje. O momento pede calma para lidar com responsabilidades domésticas e situações delicadas dentro de casa. No trabalho, será importante separar emoções de decisões práticas. Organizar as finanças também ajudará a diminuir preocupações futuras. Dica cósmica: Paz interior vale mais do que ter razão.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Comunicação, contatos e decisões importantes movimentam sua quarta-feira. O dia favorece reuniões, acordos e trocas produtivas, principalmente no trabalho. No amor, diálogos honestos podem evitar desgastes desnecessários. Apenas tome cuidado com respostas impulsivas em momentos de irritação. Dica cósmica: A forma como você fala muda completamente o resultado.

Aquário: O foco do dia estará em dinheiro, estabilidade e segurança emocional. Questões financeiras podem exigir mais disciplina e planejamento. Nos relacionamentos, conversas profundas ajudam a fortalecer vínculos e trazer mais confiança. No trabalho, agir com calma evitará conflitos desnecessários. Dica cósmica: Estabilidade emocional também é riqueza.

Peixes: Com a sensibilidade em alta, hoje será um dia importante para ouvir sua intuição e desacelerar. Emoções podem ficar mais intensas, mas também mais esclarecedoras. No trabalho, paciência será fundamental para lidar com cobranças e imprevistos. No amor, conexões profundas tendem a se fortalecer quando há sinceridade. Dica cósmica: Você não precisa carregar tudo sozinho.

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