Cor e número da sorte de hoje (12 de maio): produtividade, reconhecimento e mudanças positivas movimentam a terça-feira

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Giuliana Mancini
Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 12 de maio, chega com uma energia mais dinâmica e produtiva, favorecendo atitudes práticas, conversas importantes e oportunidades que podem abrir novos caminhos. Muitas pessoas devem sentir mais clareza para resolver situações pendentes e organizar melhor a própria rotina. A terça também traz um clima positivo para questões profissionais, financeiras e emocionais, desde que cada signo saiba equilibrar razão e impulsividade ao longo do dia. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: Hoje é um dia favorável para resolver questões profissionais e mostrar sua eficiência no trabalho. Seu desempenho tende a chamar atenção de pessoas importantes, abrindo portas para novas oportunidades. A vida financeira também pode trazer boas surpresas, especialmente para quem busca aumentar a renda ou iniciar novos projetos.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 1
Touro: O dia favorece conversas importantes e momentos de conexão com a família. Você conseguirá lidar melhor com responsabilidades e organizar assuntos que estavam pendentes. Apenas tente evitar distrações e excesso de pressa para não esquecer compromissos ou detalhes importantes.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 3
Gêmeos: A terça-feira chega com energia de crescimento e renovação para sua vida profissional. Notícias positivas relacionadas ao trabalho podem trazer mais motivação e confiança para seguir em frente. Além disso, amizades e contatos feitos hoje podem se tornar muito importantes nos próximos meses.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 7
As plantas que são a cara de cada signo
Câncer: Hoje será importante desacelerar a mente e evitar pensamentos excessivos sobre situações que ainda não dependem de você. Conversas sinceras ajudam a fortalecer laços e trazer mais clareza emocional. O ambiente familiar tende a ficar mais leve e acolhedor ao longo do dia.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 7
Leão: A terça-feira favorece encontros, trocas criativas e momentos de descontração. Seu entusiasmo pode inspirar pessoas ao redor, principalmente no ambiente profissional. Também será um bom momento para conversar sobre projetos pessoais e planos envolvendo família ou patrimônio.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 1
Virgem: O dia favorece decisões práticas e assuntos ligados à organização da rotina. Você terá mais facilidade para resolver pendências e assumir responsabilidades sem se sentir sobrecarregado. Reconhecimentos ligados ao seu esforço podem surgir de forma inesperada e aumentar sua confiança.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 6
A vilã de novela de cada signo
Libra: Hoje será um ótimo dia para fortalecer relações e colocar ideias em prática. Pessoas próximas tendem a valorizar suas opiniões e buscar seus conselhos em situações importantes. A energia também favorece momentos especiais na vida amorosa e encontros marcantes.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 9
Escorpião: A terça-feira traz oportunidades de crescimento, especialmente para quem busca reconhecimento ou estabilidade profissional. Sua postura mais madura e estratégica ajudará a resolver problemas rapidamente. O dia também favorece notícias positivas envolvendo filhos, família ou bens materiais.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 1
Sagitário: Hoje você poderá sentir mais leveza emocional e vontade de aproveitar momentos simples ao lado de quem ama. Conversas importantes fortalecem relações e ajudam a resolver mal-entendidos. Na vida profissional, buscar ajuda ou orientação antes de agir pode evitar dores de cabeça.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
O café ideal para cada signo
Capricórnio: A terça-feira favorece mudanças de rotina e pequenas saídas que ajudam a renovar as energias. Você terá mais clareza para resolver problemas antigos e lidar com situações delicadas sem perder o controle. Apenas tente dar mais atenção ao descanso e ao bem-estar físico.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 6
Aquário: O dia será positivo para iniciar projetos, fazer contatos e colocar ideias em movimento. Sua criatividade estará em alta e isso pode render elogios ou reconhecimento em diferentes áreas da vida. No amor, surpresas agradáveis tendem a deixar o clima mais leve e divertido.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 1
Peixes: Hoje pode marcar o começo de uma mudança importante na sua vida profissional ou nos seus planos para o futuro. Você estará mais motivado para resolver pendências e buscar estabilidade emocional e financeira. Relações familiares também ganham mais harmonia e cumplicidade ao longo do dia.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 4