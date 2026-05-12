ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (12 de maio): produtividade, reconhecimento e mudanças positivas movimentam a terça-feira

O dia favorece avanços profissionais, resolução de pendências e decisões que ajudam a trazer mais equilíbrio para a rotina

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 12 de maio, chega com uma energia mais dinâmica e produtiva, favorecendo atitudes práticas, conversas importantes e oportunidades que podem abrir novos caminhos. Muitas pessoas devem sentir mais clareza para resolver situações pendentes e organizar melhor a própria rotina. A terça também traz um clima positivo para questões profissionais, financeiras e emocionais, desde que cada signo saiba equilibrar razão e impulsividade ao longo do dia. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje é um dia favorável para resolver questões profissionais e mostrar sua eficiência no trabalho. Seu desempenho tende a chamar atenção de pessoas importantes, abrindo portas para novas oportunidades. A vida financeira também pode trazer boas surpresas, especialmente para quem busca aumentar a renda ou iniciar novos projetos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 1

Touro: O dia favorece conversas importantes e momentos de conexão com a família. Você conseguirá lidar melhor com responsabilidades e organizar assuntos que estavam pendentes. Apenas tente evitar distrações e excesso de pressa para não esquecer compromissos ou detalhes importantes.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

Gêmeos: A terça-feira chega com energia de crescimento e renovação para sua vida profissional. Notícias positivas relacionadas ao trabalho podem trazer mais motivação e confiança para seguir em frente. Além disso, amizades e contatos feitos hoje podem se tornar muito importantes nos próximos meses.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Hoje será importante desacelerar a mente e evitar pensamentos excessivos sobre situações que ainda não dependem de você. Conversas sinceras ajudam a fortalecer laços e trazer mais clareza emocional. O ambiente familiar tende a ficar mais leve e acolhedor ao longo do dia.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 7

Leão: A terça-feira favorece encontros, trocas criativas e momentos de descontração. Seu entusiasmo pode inspirar pessoas ao redor, principalmente no ambiente profissional. Também será um bom momento para conversar sobre projetos pessoais e planos envolvendo família ou patrimônio.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 1

Virgem: O dia favorece decisões práticas e assuntos ligados à organização da rotina. Você terá mais facilidade para resolver pendências e assumir responsabilidades sem se sentir sobrecarregado. Reconhecimentos ligados ao seu esforço podem surgir de forma inesperada e aumentar sua confiança.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: Hoje será um ótimo dia para fortalecer relações e colocar ideias em prática. Pessoas próximas tendem a valorizar suas opiniões e buscar seus conselhos em situações importantes. A energia também favorece momentos especiais na vida amorosa e encontros marcantes.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Escorpião: A terça-feira traz oportunidades de crescimento, especialmente para quem busca reconhecimento ou estabilidade profissional. Sua postura mais madura e estratégica ajudará a resolver problemas rapidamente. O dia também favorece notícias positivas envolvendo filhos, família ou bens materiais.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 1

Sagitário: Hoje você poderá sentir mais leveza emocional e vontade de aproveitar momentos simples ao lado de quem ama. Conversas importantes fortalecem relações e ajudam a resolver mal-entendidos. Na vida profissional, buscar ajuda ou orientação antes de agir pode evitar dores de cabeça.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: A terça-feira favorece mudanças de rotina e pequenas saídas que ajudam a renovar as energias. Você terá mais clareza para resolver problemas antigos e lidar com situações delicadas sem perder o controle. Apenas tente dar mais atenção ao descanso e ao bem-estar físico.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Aquário: O dia será positivo para iniciar projetos, fazer contatos e colocar ideias em movimento. Sua criatividade estará em alta e isso pode render elogios ou reconhecimento em diferentes áreas da vida. No amor, surpresas agradáveis tendem a deixar o clima mais leve e divertido.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Peixes: Hoje pode marcar o começo de uma mudança importante na sua vida profissional ou nos seus planos para o futuro. Você estará mais motivado para resolver pendências e buscar estabilidade emocional e financeira. Relações familiares também ganham mais harmonia e cumplicidade ao longo do dia.

Cor da sorte: Dourado