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Cor e número da sorte de hoje (12 de maio): produtividade, reconhecimento e mudanças positivas movimentam a terça-feira

O dia favorece avanços profissionais, resolução de pendências e decisões que ajudam a trazer mais equilíbrio para a rotina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 12 de maio, chega com uma energia mais dinâmica e produtiva, favorecendo atitudes práticas, conversas importantes e oportunidades que podem abrir novos caminhos. Muitas pessoas devem sentir mais clareza para resolver situações pendentes e organizar melhor a própria rotina. A terça também traz um clima positivo para questões profissionais, financeiras e emocionais, desde que cada signo saiba equilibrar razão e impulsividade ao longo do dia. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje é um dia favorável para resolver questões profissionais e mostrar sua eficiência no trabalho. Seu desempenho tende a chamar atenção de pessoas importantes, abrindo portas para novas oportunidades. A vida financeira também pode trazer boas surpresas, especialmente para quem busca aumentar a renda ou iniciar novos projetos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 1

Touro: O dia favorece conversas importantes e momentos de conexão com a família. Você conseguirá lidar melhor com responsabilidades e organizar assuntos que estavam pendentes. Apenas tente evitar distrações e excesso de pressa para não esquecer compromissos ou detalhes importantes.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

Gêmeos: A terça-feira chega com energia de crescimento e renovação para sua vida profissional. Notícias positivas relacionadas ao trabalho podem trazer mais motivação e confiança para seguir em frente. Além disso, amizades e contatos feitos hoje podem se tornar muito importantes nos próximos meses.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Hoje será importante desacelerar a mente e evitar pensamentos excessivos sobre situações que ainda não dependem de você. Conversas sinceras ajudam a fortalecer laços e trazer mais clareza emocional. O ambiente familiar tende a ficar mais leve e acolhedor ao longo do dia.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 7

Leão: A terça-feira favorece encontros, trocas criativas e momentos de descontração. Seu entusiasmo pode inspirar pessoas ao redor, principalmente no ambiente profissional. Também será um bom momento para conversar sobre projetos pessoais e planos envolvendo família ou patrimônio.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 1

Virgem: O dia favorece decisões práticas e assuntos ligados à organização da rotina. Você terá mais facilidade para resolver pendências e assumir responsabilidades sem se sentir sobrecarregado. Reconhecimentos ligados ao seu esforço podem surgir de forma inesperada e aumentar sua confiança.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: Hoje será um ótimo dia para fortalecer relações e colocar ideias em prática. Pessoas próximas tendem a valorizar suas opiniões e buscar seus conselhos em situações importantes. A energia também favorece momentos especiais na vida amorosa e encontros marcantes.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Escorpião: A terça-feira traz oportunidades de crescimento, especialmente para quem busca reconhecimento ou estabilidade profissional. Sua postura mais madura e estratégica ajudará a resolver problemas rapidamente. O dia também favorece notícias positivas envolvendo filhos, família ou bens materiais.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 1

Sagitário: Hoje você poderá sentir mais leveza emocional e vontade de aproveitar momentos simples ao lado de quem ama. Conversas importantes fortalecem relações e ajudam a resolver mal-entendidos. Na vida profissional, buscar ajuda ou orientação antes de agir pode evitar dores de cabeça.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A terça-feira favorece mudanças de rotina e pequenas saídas que ajudam a renovar as energias. Você terá mais clareza para resolver problemas antigos e lidar com situações delicadas sem perder o controle. Apenas tente dar mais atenção ao descanso e ao bem-estar físico.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Aquário: O dia será positivo para iniciar projetos, fazer contatos e colocar ideias em movimento. Sua criatividade estará em alta e isso pode render elogios ou reconhecimento em diferentes áreas da vida. No amor, surpresas agradáveis tendem a deixar o clima mais leve e divertido.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Peixes: Hoje pode marcar o começo de uma mudança importante na sua vida profissional ou nos seus planos para o futuro. Você estará mais motivado para resolver pendências e buscar estabilidade emocional e financeira. Relações familiares também ganham mais harmonia e cumplicidade ao longo do dia.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 4

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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