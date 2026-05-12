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Hoje (12 de maio) promete mudanças inesperadas no trabalho e reviravoltas emocionais que podem mexer profundamente com alguns signos

A terça-feira chega com decisões importantes, conversas delicadas e situações que vão exigir mais paciência do que impulsividade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta terça-feira, 12 de maio, pede mais calma antes de qualquer decisão importante. A energia desta terça traz reflexões sobre carreira, relacionamentos e estabilidade emocional, mostrando que agir por impulso pode complicar situações simples. Conversas sinceras, planejamento e maturidade emocional serão essenciais para atravessar o dia com mais leveza e clareza.

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Áries: Hoje o foco recai sobre amizades, planos futuros e equilíbrio emocional. Algumas responsabilidades profissionais podem pesar mais do que o esperado, mas o apoio de pessoas próximas fará diferença para destravar pendências importantes. No amor, a sensibilidade aumenta ao longo do dia e exige mais paciência nas conversas. Evite respostas impulsivas e cuide da saúde mental, principalmente à noite. Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

Touro: O dia favorece reconhecimento profissional e crescimento gradual. Sua postura prática chama atenção de pessoas influentes e pode abrir portas importantes. Nas relações, atitudes calmas fortalecem vínculos e ajudam a evitar desgastes desnecessários. A estabilidade financeira também ganha força quando você mantém disciplina e foco. Dica cósmica: Confie mais na constância do que na pressa.

Gêmeos: Hoje será importante pensar antes de agir, principalmente em decisões ligadas à carreira. O dia desperta reflexões sobre aprendizado, futuro e amadurecimento pessoal. No amor, conversas sinceras ajudam a evitar mal-entendidos que poderiam crescer sem necessidade. A mente pode ficar sobrecarregada, então desacelerar será essencial. Dica cósmica: Clareza emocional vale mais do que promessas rápidas.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: O dia pede mais equilíbrio emocional e atenção às finanças. Algumas cobranças podem mexer com seu lado sensível, mas manter a calma será o segredo para resolver tudo sem desgaste. Relações importantes passam por conversas profundas e exigem maturidade. Cuide da energia emocional e evite absorver problemas que não são seus. Dica cósmica: Proteger sua paz também é uma forma de amor-próprio.

Leão: Parcerias e relacionamentos ganham destaque nesta terça. Conversas importantes ajudam a fortalecer conexões e trazem mais clareza para decisões futuras. No trabalho, sua postura firme ajuda a organizar situações que pareciam confusas. Só tome cuidado para não reagir emocionalmente diante de pressões externas. Dica cósmica: Segurança emocional começa quando você escuta mais e reage menos.

Virgem: Hoje será preciso organizar melhor a rotina para evitar desgaste físico e mental. Pendências profissionais exigem foco extra, mas tudo flui melhor quando você evita excesso de cobrança. Nos relacionamentos, o momento pede menos crítica e mais acolhimento. A saúde emocional merece atenção especial ao longo da noite. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para dar certo.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: Criatividade, emoções e disciplina caminham juntas neste dia. Conversas importantes podem trazer conforto emocional e resolver questões que estavam mal explicadas. No trabalho, sua habilidade de enxergar todos os lados ajuda a solucionar conflitos. Apenas tente equilibrar melhor descanso e responsabilidades. Dica cósmica: Seu equilíbrio aumenta quando você respeita seus próprios limites.

Escorpião: Assuntos familiares e questões emocionais ficam mais intensos hoje. O dia favorece reorganizações dentro de casa e conversas importantes com pessoas próximas. No trabalho, sua determinação ajuda a concluir tarefas importantes sem grandes dificuldades. Evite atitudes rígidas nos relacionamentos para não gerar tensão desnecessária. Dica cósmica: Às vezes, ceder um pouco também é uma demonstração de força.

Sagitário: O dia movimenta conversas, contatos e decisões importantes. Notícias inesperadas ou compromissos de última hora podem mudar seus planos rapidamente. No amor, será importante falar com mais cuidado para evitar interpretações erradas. Buscar momentos de tranquilidade em casa ajuda a recuperar as energias. Dica cósmica: Falar menos no impulso evita arrependimentos depois.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
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Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Capricórnio: Finanças e estabilidade ganham destaque nesta terça-feira. O momento favorece planejamento, organização e escolhas mais conscientes para o futuro. No trabalho, sua responsabilidade chama atenção de forma positiva. Já nas relações, o segredo será controlar reações impulsivas durante conversas delicadas. Dica cósmica: Controle emocional também é uma forma de poder.

Aquário: Hoje você tende a olhar mais para si mesmo, suas necessidades e seus próximos passos. Questões ligadas à carreira e comunicação pedem mais estratégia e menos ansiedade. No amor, diálogos sinceros fortalecem vínculos importantes. Apenas evite gastos emocionais ou decisões precipitadas envolvendo dinheiro. Dica cósmica: Nem toda inquietação precisa virar ação imediata.

Peixes: O dia começa mais introspectivo, mas termina trazendo mais clareza emocional. Momentos de silêncio e reflexão ajudam você a entender melhor o que realmente quer daqui para frente. No trabalho, agir com calma evita erros por distração ou excesso de sensibilidade. Relações importantes se fortalecem através da empatia e da compreensão. Dica cósmica: Escutar sua intuição pode abrir caminhos inesperados.

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